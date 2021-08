Prezidenta Zemana údajne odpočúvali, šéf Bezpečnostnej informačnej služby jeho tvrdenia poprel

Odpočúvanie vraj pokračovalo aj ďalej

Babiš aj Koudelka všetko popierajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Šéf českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Michal Koudelka poprel výroky prezidenta Miloša Zemana o odpočúvaní jeho okolia. Na pojednávaní komisie Poslaneckej snemovne pre kontrolu BIS vo štvrtok odmietol, že by služba porušila zákonné pravidlá a poprel aj údajný nátlak premiéra Andreja Babiša Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na šéfa komisie Pavla Bělobrádka. Ako uviedol po rokovaní, nikoho z najvyšších predstaviteľov neodpočúvali.Zeman v relácii S prezidentem v Lánech novín Blesk uviedol, že BIS na príkaz Koudelku odpočúvala jeho najbližšie okolie, „a teda aj mňa“, keďže on sám podľa svojich slov nemá telefón.„Ja som o tom informoval pána premiéra, potom mi pán premiér za prítomnosti pána kancelára povedal, že odpočúvanie zastavil, ale nebola to pravda, pretože z útrob BIS som sa znova dozvedel, že odposluchy pokračujú,“ povedal Zeman.Tieto tvrdenia Andrej Babiš poprel s tým, že ani on ani vláda nemajú kompetenciu na povoľovanie a zastavovanie odpočúvania a nemá ani informácie o odpočúvaní zo strany BIS alebo polície.„Odmietam, že by som sa niekedy zaujímal, koho služby odpočúvajú,“ reagoval predseda českej vlády.Toto na pojednávaní podľa Bělobrádka potvrdil aj Koudelka. „Bolo jasne povedané, že zo strany predsedu vlády na plukovníka Koudelku nebol vyvíjaný žiaden nátlak, ktorý by sa týkal uvedených káuz, ale v podstate ani žiadnych iných,“ povedal šéf komisie pre kontrolu BIS. Ako dodal, komisia neplánuje určovať, či niektorá zo strán klamala.Kancelária prezidenta sa podľa TN.cz proti Koudelkovým vyjadreniam ostro ohradila. „Pán Koudelka dlhodobo porušuje zákon a spravodajské prostriedky BIS zneužíva na zhromažďovanie informácií pre svoju osobnú potrebu,“ uvádza sa v jej vyhlásení.