Prezidenti Peru a Kolumbie chcú pre požiare v Amazónii zvolať summit

Peruánsky prezident Martín Vizcarra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 28. augusta (TASR) - Prezidenti Peru a Kolumbie vyzvali v utorok na zvolanie mimoriadneho summitu s cieľom koordinovať úsilie v boji s mohutnými požiarmi, ktoré devastujú amazonský dažďový prales. Informovala o tom agentúra AFP.Prezident Peru Martín Vizcarra a jeho kolumbijský náprotivok Iván Duque vyzvali, aby sa stretnutie konalo už 6. septembra v Kolumbii s cieľom "spojiť sily" v otázke ochrany dažďového pralesa. Uviedli to v spoločnom vyhlásení počas bilaterálnych rokovaní v meste Pucallpa na severe Peru.uvádza sa v spoločnom vyhlásení.Cieľom summitu by malo byťamazonský prales takým spôsobom, aby z toho mali úžitok aj miestne komunity.Prezidenti priamo nespomenuli, ktoré ďalšie krajiny by sa mali na summite zúčastniť, avšak miesto jeho konania v kolumbijskom meste Leticia pri hraniciach Peru, Kolumbie a Brazílie podľa AFP napovedá, že pozvánku by mal dostať aj brazílsky prezident Jair Bolsonaro.