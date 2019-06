Prezidenti športových zväzov financie na obnovu infraštruktúry vítajú

Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) – Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú, ale i atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave i vybudovať univerzitné športové centrum. Prezidenti jednotlivých športových zväzov sa počas štvrtkovej tlačovej konferencie na pôde rezortu školstva zhodli, že ich tešia financie, ktoré by mali byť vyčlenené na tento účel.Ako poznamenal štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Jozef Gönci, cieľom je modernizácia, výstavba a rekonštrukcia športovísk na celom území Slovenska.povedal Gönci. Prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik poznamenal, že ho teší, že aj v tomto roku bude môcť futbalový zväz použiť štyri milióny na rekonštrukciu malých dedinských štadiónov pre kluby od tretej ligy nižšie.Ďalší milión eur by mal slúžiť na vybudovanie tréningových ihrísk s umelou trávou so štandardnými rozmermi (105 x 68 metrov), ktoré majú do roku 2021 vybudovať v Trnave a Brezne. Rovnako milión eur je určený na vznik dvoch futbalových akadémií, ktorých sídlom majú byť Podbrezová a Zlaté Moravce. Gönci poznamenal, že v Národnom tréningovom centre (NTC) v Poprade by mala do roku 2021 vyrásť krytá tréningová hala, alokácia na tento účel je vo výške 1,5 milióna eur. Ako doplnil Kováčik, na tento zámer plánuje zväz pripojiť sumu 1,5 milióna eur z vlastných prostriedkov.Na zlepšenie hokejovej infraštruktúry budú vyčlenené dva milióny eur. Účelom podpory sú najmä výstavba a technické zhodnotenie zázemia hokejových štadiónov (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa, klubovňa), investície do nevyhnutnej obnovy hokejových štadiónov (strecha, opláštenie, plocha, mantinely, technické zariadenia. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút vyjadril spokojnosť s tým, že z tejto sumy budú podporené aj iné športy, ako je hokej a futbal.Modernizácia infraštruktúry sa výrazným spôsobom má dotknúť i atletických štadiónov, na tieto účely bude vyčlenených päť miliónov eur. Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok povedal, že táto suma pôjde najmä na výstavbu a rekonštrukciu 400-metrových bežeckých dráh, ktorých je na Slovensku nedostatok, alebo sú už zničené.Modernizácia a rozšírenie kapacít športovej strelnice Štrky v Trnave je cieľom ďalšieho projektu, na ktorý je vyčlenených 1,5 milióna eur. Prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca pre TASR poznamenal, že zväz doteraz nikdy nedostal financie na výstavbu infraštruktúry.uviedol.Financie pôjdu aj na športy, ktoré združuje Slovenský olympijský a športový výbor, alokované sú tu tri milióny eur. Naplánované je tiež vybudovanie univerzitného športového centra – viacúčelovej haly v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorú sú vyčlenené dva milióny eur.Gönci potvrdil, že postupne by sa mali podporiť aj iné športy.uzavrel štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu.