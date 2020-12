Prezidentka Čaputová a ďalších šesť hláv štátov vyjadrilo podporu Sanduovej

Silný mandát od občanov

Reformy a európska integrácia

24.12.2020 - Sedem európskych prezidentov, vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej, vyjadrilo listom podporu novej moldavskej prezidentke Maii Sanduovej.Prezidenti Litvy, Českej republiky, Estónska, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska v liste blahoželajú novej prezidentke k jej inaugurácii do funkcie. Informoval o tom hovorca slovenskej hlavy štátu Martin Strižinec.Prezidenti v liste uvádzajú, že Sanduová dostala silný mandát od občanov Moldavskej republiky, ktorí očakávajú zmeny, ambicióznejší reformný program, demokraciu a užšie väzby s Európskou úniou (EÚ).„V tejto súvislosti vyjadrujeme úplnú podporu Maii Sanduovej a jej úsiliu o konsolidáciu vykonávania reforiem založených na demokratických hodnotách, základných slobodách a vláde zákona. Stojíme za prezidentkou Maiou Sanduovou v jej úsilí o vytvorenie funkčného demokratického systému v Moldavskej republike, ktorý odráža vôľu občanov Moldavskej republiky,” uviedli prezidenti.Dodávajú, že sú pripravení podeliť sa so skúsenosťami s reformami a európskou integráciou, ktoré by mohli prispieť k prosperite a blahu Moldavskej republiky na jej ceste k EÚ.„Znovu opakujeme našu neochvejnú podporu nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky a európskej ceste zvolenej občanmi Moldavskej republiky,” podotkli prezidenti v liste.List podpísali prezidentka SR Zuzana Čaputová, prezident Litvy Gitanas Nauseda, poľský prezident Andrzej Duda, estónska prezidentka Kersti Kaljulaid, rumunský prezident Klaus Iohannis, lotyšský prezident Egils Levits a prezident ČR Miloš Zeman.