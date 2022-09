Prezidentka Čaputová bude zvažovať mená nových ministrov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová deklarovala, že vždy bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov, no nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva mená kandidátov na uvoľnené miesta po demisii ministrov SaS. Predbežne jej mal hovoriť o dodaní mien v priebehu pondelka, nateraz ich nedostala. Podčiarkla, že vláda potrebuje fungovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny.





"Predovšetkým sa budem rozhodovať až potom, ako demisie budú doručené, čo pravdepodobne nastane. V prvom rade potrebujem návrh kandidátov od premiéra na uvoľnené štyri posty," povedala prezidentka. Deklarovala, že po návrate z dlhodobo plánovanej služobnej cesty bude toto jej priorita, aby zabezpečila funkčnosť vlády nástupom nových ľudí.Čo sa týka demisie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), hlava štátu považuje do istej miery za absurdné výzvy zo strany OĽANO, aby ostal vo funkcii, a to vzhľadom na ich kritiku voči nemu. "Sme v ťažkej situácii ako krajina, Slovensko ide do kritických čias a potrebuje funkčnú vládu. Predstava, že minister, ktorý je teraz kritizovaný zo stany reprezentantov OĽANO, by mal zotrvať vo vláde z ich požiadavky, považujem za dosť absurdné. Vláda potrebuje fungovať, kooperovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny," podčiarkla s tým, že aj po dvoch mesiacoch konflikt vo vláde pretrváva. Reagovala tak na otázku, či prijme alebo neprijme demisiu ministra hospodárstva.Prezidentka pripomenula, že už minulý týždeň požiadal premiéra, aby sa pondelkom skončili všetky konflikty a vyjednávania. Apeluje na funkčnú vládu a pripomína aktuálnu energetickú krízu.Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády, čo OĽANO odmietlo. V deň, keď ministri SaS mali podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami, ktoré ak SaS podporí, Matovič z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až keď odstúpi Matovič. Sulík zároveň oznámil, že už demisiu podal.