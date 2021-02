Prezidentka Čaputová chce byť pripravená na budúcnosť, Krajčího oboznámila s výrobou vakcín na Slovensku

Vakcinácia je dlhodobý projekt

Väčšia predvídateľnosť rozhodnutí

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Vyrábať vakcíny a zvýšiť tým ich dostupnosť by mal byť strategický cieľ SR. Po štvrtkovom stretnutí s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO) to na sociálnej sieti napísala prezidentka Zuzana Čaputová Podľa hlavy štátu aktuálna situácia s nedostatkom vakcín a výskyt nových mutácií koronavírusu ukazujú, že sa musíme na budúcnosť lepšie pripraviť.„Spoločný európsky nákup vakcín bol v čase ich vývoja nevyhnutný, musíme sa však rýchlo pripraviť na situáciu, kedy tie isté vakcíny dokážeme so zapojením našich kapacít vyrábať aj na Slovensku,” uviedla prezidentka s tým, že expertov a výrobné zariadenia na to máme.Ďalej vyhlásila, že využije všetky svoje medzinárodné kontakty, aby sa výroba vakcíny na Slovensku stala realitou. Čaputová s Krajčím diskutovali aj o stave vakcinácie a jej manažmente. Podľa prezidentky je proces vakcinácie dlhodobý a komplexný projekt, ktorý presahuje rámec ministerstva zdravotníctva.„Vyjadrila som preto pánovi ministrovi svoj názor, že by bolo prospešné, aj po vzore iných krajín, uvažovať o jednom centrálnom a nadrezortnom riadiacom bode celej očkovacej operácie,” uviedla hlava štátu.Prezidentka sa s ministrom zdravotníctva zaoberala aj aktuálnou pandemickou situáciou, aj s ohľadom na medializované informácie o britskej mutácii vírusu na Slovensku. „COVID automat môže znamenať väčšiu predvídateľnosť rozhodnutí vlády v manažmente pandémie, čo by bol nepochybne výrazný posun vpred,” skonštatovala Čaputová.Dodala, že úspešnosť celej veci určí až citlivé nastavenie výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré zohľadní nevyhnutnú mieru testovania a zároveň aj kapacitu štátu a samospráv pri zabezpečení testovania a kontrole dodržiavania opatrení.