Prezidentka Čaputová čoskoro oznámi svoje rozhodnutie o schválených 13. dôchodkoch

Náhrada za vianočný príspevok

Kroky koordinuje s ministerstvom zahraničných vecí

4.3.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoje rozhodnutie týkajúce sa schválených 13. dôchodkov v priebehu budúceho týždňa. Agentúru SITA o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. V prípade Istanbulského dohovoru, ktorý bol parlamentom odmietnutý, prezidentka koordinuje svoje kroky s ministerstvom zahraničných vecí.Národná rada SR (NR SR) na mimoriadnej schôdzi v utorok 25. februára schválila zavedenie 13. dôchodku a od novembra tohto roka by sa na Slovensku mal zaviesť pre všetkých penzistov.Nahradil by tak doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura. Novela zákona čaká na podpísanie od prezidentky či prípadné vetovanie alebo podanie na Ústavný súd SR.„V týchto dňoch sú prioritou povolebné rokovania o zostavení novej vlády. V súvislosti s 13. dôchodkami pani prezidentka dôkladne zvažuje všetky právne, ekonomické aj sociálne aspekty. Svoje rozhodnutie oznámi v priebehu budúceho týždňa,“ informoval o postupe hlavy štátu Strižinec.Za trináste dôchodky hlasovalo 88 poslancov, proti nebol žiadny poslanec ani sa žiadny zákonodarca nezdržal hlasovania. Uzákonenie trinástych penzií podporili poslanci za Smer-SD, SNS, ĽSNS a hnutie Sme rodina. Novelu zákona parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor, bol v novembri odmietnutý uznesením NR SR, neskôr Vláda SR upovedomila prezidentku, aby poverila jedného z členov kabinetu právom odstúpiť od dohovoru.Podľa prezidentky však išlo o zlý právny výklad, keďže dohovor nikdy nebol predložený na ratifikáciu do parlamentu, ale bol odmietnutý uznesením.Istanbulský dohovor bol nakoniec predložený na ratifikáciu 25. februára na mimoriadnej schôdzi NR SR. Poslanci ho odmietli ratifikovať a hlasovalo proti nemu 96 zo 113 prítomných členov zákonodarného orgánu.„V súvislosti s Istanbulským dohovorom koordinuje prezidentská kancelária ďalšie kroky s ministerstvom zahraničných vecí‚“ uviedol pre agentúru SITA Strižinec.