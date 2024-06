Prezidentka Čaputová je na rozlúčkovej návšteve u pápeža Františka vo Vatikáne

1.6.2024 (SITA.sk) - Prezidentku Zuzanu Čaputovú v sobotu prijme na osobnej audiencii vo Vatikáne pápež František . Rozlúčková návšteva by podľa prezidentky mohla oživiť a pripomenúť pápežove posolstvá pokory, porozumenia a vzájomnej tolerancie, ktoré zanechali silnú stopu po jeho návšteve Slovenska v roku 2021. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec Ako prezidentská kancelária spresnila, Čaputovú sprevádzajú aj matky troch dievčat, ktoré v apríli tragicky zahynuli pri nehode autobusu v Spišskom Podhradí, keď boli na ceste na diecézne stretnutie mládeže. Prezidentka chce tak čiastočne pomôcť k zmierneniu ich bolesti zo straty najbližších.„Na audiencii u Svätého Otca sa spolu s nimi zúčastní aj kňaz Peter Gombita, ktorý na východnom Slovensku zriadil a prevádzkuje komunitné centrá, v ktorých pomáha najmä ľuďom bez domova. Dlhodobo upozorňuje na problémy spojené s chudobou aj tým, že odbehol desiatky maratónov, pričom v roku 2016 bežal 1500 kilometrov z Košíc až do Vatikánu," informovala kancelária.Doplnila, že prezidentku vo Vatikáne čaká aj stretnutie so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom . Uctí si aj pamiatku sv. Cyrila a položí kyticu k jeho hrobu v Bazilike sv. Klimenta v Lateráne.