Prezidentka Čaputová je vo funkcii už druhý rok, koaliční aj opoziční politici ohodnotili jej prácu

Ľudia prezidentke rozumejú a dôverujú

Dôstojná reprezentácia Slovenska

Čaputová vraj prekročila hranice

Prezidentkin hlas by mal znieť silnejšie



Zuzana Čaputová

Čaputová je piatou hlavou štátu v histórii moderného samostatného Slovenska. Svoj sľub zložila 15. júna 2019 počas slávnostnej schôdze NR SR v budove Slovenskej filharmónie. Prezidentský sľub je daný ústavou, Čaputová ho zložila do rúk predsedu Ivana Fiačana.



Čaputová je piatou hlavou štátu v histórii moderného samostatného Slovenska. Svoj sľub zložila 15. júna 2019 počas slávnostnej schôdze NR SR v budove Slovenskej filharmónie. Prezidentský sľub je daný ústavou, Čaputová ho zložila do rúk predsedu Ústavného súdu SR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.6.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová je zosobnením toho, čo v politike, ale aj v celej spoločnosti, potrebujeme väčšmi. Slušnosť, pokoj a rozvaha. Pre agentúru SITA to povedala poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Vladimíra Marcinková (Za ľudí).Poslanec parlamentu Ondrej Dostál (klub SaS) pre agentúru SITA uviedol, že Čaputová dôsledne bráni slobodu, demokraciu a inštitúcie právneho štátu.Líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini skonštatoval, že s prezidentkou mal aj ako predseda vlády, aj teraz v opozícii, korektné vzťahy. Čaputová sa stala 15. júna 2019 prezidentkou SR.„Mimoriadne ma teší, že pokračuje v tom, čo začal prezident Andrej Kiska a preukazuje veľkú pozornosť a citlivosť k tým najzraniteľnejším skupinám a rešpekt k ľudským právam. Napriek tomu, že často používa odborné argumenty, ľudia jej rozumejú, dôverujú jej, a čo ma výnimočne teší, motivuje ženy a dievčatá podieľať sa na verejnom živote,“ doplnila Marcinková.Poukázala tiež na to, že sa prezidentka v čase vládnej krízy nebála zaujať jasný postoj a zohrala kľúčovú úlohu pre zachovanie politickej stability v krajine.Dostál pripomenul, že prezidentka vo svojom inauguračnom prejave okrem iného povedala, že „ak máme úspešne zvládnuť cestu od Slovenska, akým je, k Slovensku, akým by mohlo byť, musíme si otvorene povedať, čo nám v tom pomáha a čo nám bráni.“„Zuzana Čaputová vo funkcii prezidentky Slovensku v tejto našej spoločnej snahe pomáha,“ myslí si. Doplnil, že dôstojne reprezentuje Slovensko na medzinárodných fórach, nevyhýba sa pomenovaniu problémov doma ani vo svete a „robí to odborne, s citom, pokojne a vecne“.Podľa predsedu parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristiána Čekovského (OĽaNO) Čaputová vystupuje ako dôstojná hlava štátu. Zvlášť ocenil jej jasné postoje v zahraničnej politike, pri environmentálnych témach alebo pri ochrane ľudských a občianskych práv.„Súčasne však musím pripomenúť, že jej výzva na odchod premiéra v marci počas vládnej krízy, vzbudila otázniky aj medzi odborníkmi. Požiadavku na demisiu predsedu vlády nevyslovil ani jej predchodca Andrej Kiska v roku 2018, keď bola celá spoločnosť otrasená informáciami o tom, ako mafia za Roberta Fica a Petra Pellegriniho prenikla až na Úrad vlády SR. Aj preto si myslím, že týmto krokom prekročila hranice nadstraníckosti a nerešpektovala tradičné postavenie a úlohu prezidentského úradu,“ poznamenal. Zároveň však ocenil jej snahy udržiavať na Slovensku pokojnú politickú situáciu, ktorú občania najmä počas pandémie potrebujú.Pellegrini dodal, že vzhľadom na to, čo sa v dnešnej spoločnosti deje a aká vážna je situácia, by v mnohých prípadoch očakával, aby hlas prezidentky znel podstatne silnejšie.„A v niektorých momentoch by aj jej vyjadrenia mohli byť trochu odvážnejšie, pretože sa mi zdá, že ešte stále pri mnohých, aj veľmi vážnych veciach, hľadá neutrálnu polohu a tu by sa mi niekedy viac žiadalo, aby sa postavila na stranu ľudí a možno menej rozmýšľala, ako to budú hodnotiť nejakí analytici,“ povedal pre agentúru SITA expremiér.