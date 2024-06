Prezidentka Čaputová odcestuje na rozlúčkovú návštevu do Českej republiky, pôjde o jej poslednú zahraničnú cestu

11.6.2024 (SITA.sk) - Úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová v stredu odcestuje na rozlúčkovú návštevu Českej republiky. Pôjde o jej poslednú zahraničnú cestu vo funkcii, keďže 15. júna sa jej mandát končí.Ako ďalej informoval jej hovorca Martin Strižinec , v popoludňajších hodinách by sa mala stretnúť so svojím českým kolegom Petrom Pavlom , budú mať i tlačovú konferenciu.Čaputová tiež v pražskej Botanickej záhrade zasadí lipu ako národný strom Slovenska, a to v rámci projektu Korene osobností, ktorý sa usiluje prepojiť spoločenský odkaz rôznych významných osobností s prírodným bohatstvom Zeme.„Vo štvrtok predpoludním sa prezidentka zúčastní na 10. ročníku konferencie Prague European Summit, na ktorej vystúpi s príhovorom a prevezme si ocenenie Vision for Europe, ktoré je každoročne udeľované za rozvoj európskych ideálov. Neskôr preberie z rúk prezidenta ČR najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva," informoval hovorca hlavy štátu s tým, že Čaputová tiež udelí Pavlovi najvyššie slovenské štátne vyznamenanie, a to Rad Bieleho dvojkríža.V závere návštevy sa na Pražskom hrade bude konať slávnostný obed, podávaný prezidentom a prvou dámou ČR na počesť slovenskej prezidentky a jej partnera. Na obede sa zúčastnia osobnosti českého a slovenského politického i spoločenského života.