Prezidentka Čaputová odsúdila iránsky útok na Izrael. Vyjadril sa aj budúci prezident Pellegrini, strana SaS či hnutia KDH a Progresívne Slovensko

Hľadanie diplomatických ciest

Vyjadrenia SaS a KDH

Nebezpečný útok

Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael 170 dronmi, viac ako 30 raketami s plochou dráhou letu a viac ako 120 balistickými raketami, ale 99 percent z nich protivzdušná obrana zlikvidovala. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari tento výsledok označil za „veľmi významný strategický úspech". Na izraelské územie doletelo niekoľko balistických rakiet a spôsobili menšie škody na leteckej základni.V súvislosti s útokom sa v nedeľu večer zíde Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) na mimoriadnom zasadaní. Ako informuje portál BBC, oznámila to predsedníčka BR OSN Vanessa Frazierová . O zasadnutie požiadal Izrael.

14.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dôrazne odsúdila iránsky útok na Izrael. Na sociálnej sieti X tiež uviedla, že sa treba vyhnúť ďalšej eskalácii. Budúci prezident Peter Pellegrini (predseda strany Hlas-SD ) je hlboko znepokojený eskaláciou napätia na Blízkom východe.Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti verí, že medzinárodné spoločenstvo nájde diplomatické prostriedky na upokojenie situácie a prevenciu strát na životoch.„Hľadanie mierových riešení je výzvou pre politikov na celom svete. Zintenzívnime rokovania a nájdime diplomatické cesty ako ukončiť vojny, ktoré spôsobujú ľudské tragédie v rôznych oblastiach sveta," apeloval.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odsúdila útok Iránu na Izrael. Politický subjekt uviedol, že veria, že útok nespôsobí ďalšiu eskaláciu napätia na Blízkom východe, ktorá by viedla k zabíjaniu tisícok civilistov.Zároveň považujú za silný signál, že sa západní spojenci a Jordánsko postavili na stranu Izraela, a to ako pri odrazení útoku, tak aj diplomaticky. Liberáli zdôraznili, že na vojnu doplácajú predovšetkým civilisti. Poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa očakáva aj reakciu od slovenského rezortu diplomacie a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára Smer-SD ). Na situáciu zareagovalo na sociálnej sieti aj Kresťanskodemokratické hnutie.„Sme je hlboko znepokojení vážnou eskaláciou bezpečnostnej situácie na Blízkom východe a odsudzujeme neprijateľný útok Iránu na Izrael," uviedli kresťanskí demokrati.Na útok zareagovalo aj hnutie Progresívne Slovensko . Jeho poslanec Tomáš Valášek sa vyjadril, že vypálenie dronov a rakiet na Izrael je odsúdeniahodné, a v kontexte situácie na Blízkom východe i veľmi nebezpečné.„Sobotňajší útok eskaloval už aj tak veľmi citlivú situáciu na Blízkom východe a zvyšuje riziko vypuknutia otvorenej vojny dvoch regionálnych mocností. Apelujeme na všetky strany v oblasti, aby konali zdržanlivo a aby podnikli kroky na ukončenie špirály násilia,” uviedol Valášek.Bývalá poradkyňa premiérov pre európsku politiku Ľubica Karvašová, ktorá za PS kandiduje do europarlamentu, sa vyjadrila, že zvyšovanie napätia zhoršuje bezpečnostnú situáciu pre celý svet, a tiež že zmierňovanie napätia je aj v našom národnom záujme.