Prezidentka Čaputová opätovne nepodpísala Matovičov prorodinný balíček, bude platiť aj bez jej podpisu

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne nepodpísala zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Ako uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec , o tom, kedy sa v tejto súvislosti prezidentka obráti na Ústavný súd SR , bude informovať dodatočne.Legislatíva upravujúca prorodinný balíček sa tak zverejní v Zbierke zákonov SR a bude sa uplatňovať aj bez podpisu prezidentky. Národná rada SR v stredu prelomila veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa. Poslanci tak nevyhoveli jej pripomienkam, aby sa zo zákona vypustili ustanovenia účinné až od 1. januára budúceho roka. Prorodinný balík sa tak zavedie v plnej miere, ako ho navrhoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO).Za akceptovanie pripomienok prezidentky SR hlasovalo 68 poslancov, proti bolo 41 poslancov a 29 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo. Za zákon v pôvodnom znení, teda bez zohľadnenia pripomienok hlavy štátu, následne hlasovalo 77 poslancov, proti bolo 25 zákonodarcov a 39 poslancov sa hlasovania zdržalo. Na prelomenie veta bolo potrebných najmenej 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.Prídavok na dieťa od budúceho mesiaca vzrastie zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a daňový bonus na deti nad 15 rokov na 40 eur a na deti do 15 rokov na 70 eur. Vďaka prelomeniu prezidentkinho veta sa od začiatku budúceho roka zavedie tzv. krúžkovné pre deti v sume 60 eur, zvýši sa prídavok na dieťa na 40 eur a stúpne daňový bonus na deti nad 15 rokov na 50 eur a na deti do 15 rokov na 100 eur. Daňový bonus na deti vo veku do šiestich rokov v súčasnosti dosahuje 47,14 eura, na deti vo veku od 6 do 15 rokov je to 43,60 eura a na deti nad 15 rokov 23,57 eura.Schváleným zákonom sa tiež ruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Skončí sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši. Automatické zvyšovanie podľa rastu životného minima sa ruší aj pri daňovom bonuse.Na maximálne sumy daňového bonusu však nebudú mať nárok všetci pracujúci. Suma daňového bonusu na deti sa totiž podľa nových pravidiel obmedzí podľa výšky čiastkového základu dane rodiča. Pri zamestnancovi ide o jeho hrubú mzdu zníženú o sociálne a zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec.Ak má rodič jedno nezaopatrené dieťa, daňový bonus pre rodiča môže byť najviac 20 percent z jeho čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch pôjde najviac o 27 percent, pri troch deťoch maximálne 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich deťoch 48 percent a pri šiestich deťoch maximálne 55 percent z čiastkového základu dane.