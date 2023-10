Prezidentka Čaputová opísala povolebné vyjednávanie s Ficom, o ich vzájomnom spore sa nerozprávali

28.10.2023 (SITA.sk) - Povolebné vyjednávanie s Robertom Ficom Smer-SD ), ktorého poverila prezidentka Zuzana Čaputová zostavením vlády, prebehlo na pragmatickej, vecnej a profesionálnej rovine.Uviedla to hlava štátu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. „Debata s Ficom bola vecná, pokiaľ išlo o naše osobné alebo telefonické stretnutie. Aj vďaka tomu bolo možné vymenovať vládu v relatívne skorom termíne," povedala.Prezidentka sa s Ficom počas stretnutí nerozprávala o ich vzájomnom spore. Hlava štátu v minulosti podala trestné oznámenie na predsedu strany Smer-SD za to, že ju označoval za americkú agentku. Fico zas avizoval podanie trestného oznámenia na prezidentku za to, že mala údajne porušiť ústavu. „Témou povolebných debát bolo iba zostavenie vlády," tvrdí Čaputová.Taktiež informovala, že v prípade podania žaloby na Fica nenastal žiaden posun. Útoky a vyhrážky však po voľbách na jej adresu stále prichádzajú. „Nechcem sa tejto téme viac venovať. Je to, žiaľ, smutný fakt našej politickej situácie," dodala.