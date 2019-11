Prezidentka Čaputová ostro kritizovala dezinformačné weby, podnecujú chorých ľudí k činom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.11.2019 (Webnoviny.sk) - Bojovať s nepravdou či vedomou lžou je vždy nerovný boj. Povedala to vo štvrtok prezidentka Zuzana Čaputová na otvorení konferencie Pravda, lož, a sloboda slova: 30 rokov po páde totality. Kritizovala tiež dezinformačné weby. Podľa prezidentky by mali niesť zodpovednosť za obsah, ktorý šíria.„Bojovať s nepravdou či vedomou lžou je vždy nerovný boj. Lebo pri snahe o pravdu sa držíme limitovaného priestoru faktov, a ten je vždy užší ako nekonečný priestor klamstva, ktorý nie je viazaný na nič, na žiadne zábrany. Pravda nám dáva slobodu. Zároveň nás ale neuchráni stretnutiu s krutou nepravdou a klamstvom. S vedomým a účelovým klamstvom, ktoré nevieme ovplyvniť,“ poznamenala.„Pre demokraciu je životne nevyhnutné, aby sa v nej mohli slobodne šíriť informácie, myšlienky a názory. Sloboda slova, sloboda prejavu zabezpečuje, že verejnosť dostane k dispozícii všetky nevyhnutné informácie, aby mohla vzniknúť široká diskusia o veciach verejného záujmu,“ povedala prezidentka na začiatku svojho prejavu.Poďakovala sa novinárom za to, čo robili „v záujme toho, aby verejnosť bola informovaná. A to aj o veciach, o ktorých mnohí nechceli a nechcú nič vedieť“. Dezinformačné weby, naopak, ostro odsúdila. „Informácie a slová, ktoré šíria, sú namierené na veľmi nízke pudy a iniciujú chorých, labilných alebo frustrovaných ľudí k činom,“ povedala.