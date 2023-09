Prezidentka Čaputová podala žalobu na R. Fica na ochranu osobnosti

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu podala na súd žalobu na poslanca Národnej rady SR Roberta Fica (Smer-SD) na ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Informoval o tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Podľa Fica prezidentka žalobou zasahuje do volebnej kampane.





"Prezidentka si je vedomá toho, že ako verejne činná osoba je povinná znášať vyššiu mieru kritiky. Nie je však povinná znášať stupňujúce sa verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie z porušovania ústavy, zákonov či služby inej moci. Takúto rétoriku bez faktických základov považuje za vedomé zneužívanie slobody prejavu na vyvolávanie nenávisti voči jej osobe," vysvetlil hovorca.Hlava štátu je presvedčená, že Robert Fico opakovaným šírením hrubých klamstiev zasahuje do jej osobnostných práv takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným naozaj účinným prostriedkom jej ochrany je už len podanie žaloby.Pokiaľ bude spoločnosť aj ďalej tolerovať tento typ nenávistných prejavov a vymyslených obvinení, je podľa prezidentky namieste obava, že medzi sledovateľmi Fica a jemu podobných politikov sa nájdu aj jedinci, ktorí vyhrotia takéto verbálne ataky do fyzického násilia. "Že nejde len o hypotézu, ale o reálnu hrozbu, svedčia opakované vyhrážky adresované priamo prezidentke a jej najbližším," poznamenal Strižinec.Palác tiež poukázal na rozhodnutia súdov, podľa ktorých by nároky na primeranosť prezentovaných tvrdení a ich pravdivosť by mali byť u verejne činných osôb vyššie, ako sú u bežných občanov. "Jednak z dôvodu ich spoločenského postavenia, tak aj z dôvodu značného vplyvu na široké masy prostredníctvom sociálnych sietí. Podaním žaloby na ochranu osobnosti prezidentka nechráni primárne seba, ale predovšetkým inštitúciu, ktorú zastupuje, a tým aj celú spoločnosť," skonštatoval hovorca. Výsledné súdne rozhodnutie môže byť podľa prezidentky prínosom pre ochranu demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukoľvek.Každá spoločnosť, v ktorej víťazia lži a nenávisť, je ohrozenou spoločnosťou, myslí si Čaputová.Fico v reakcii upozornil, že hlava štátu dáva civilnú žalobu na najsilnejšieho opozičného politika pre jeho vyjadrenia dva týždne pred parlamentnými voľbami. "Nech si prezidentka dá civilnú žalobu, opäť veľmi jasne zasahuje do predvolebnej kampane. Tým dáva najavo, že stojí za Progresívnym Slovenskom," skonštatoval. Podotkol, že práve prezidentka dala vyznamenania fašistom, podpísala nevýhodnú zmluvu s USA a marila referendum.