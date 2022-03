Prezidentka Čaputová podpísala zákon o výdavkových limitoch, má zabrániť šafáreniu s verejnými financiami

Mechanizmus výdavkových stropov

Daňovo-odvodová brzda

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - V rozpočtovom procese na Slovensku sa zavedú výdavkové limity. Tento nástroj má zabrániť nadmernému míňaniu v dobrých časoch a umožniť tvorbu rezerv na zlé časy. Limity bude schvaľovať parlament.Vyplýva to zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová . Materiál upravuje, akým spôsobom sa výdavkové limity pretavia do rozpočtu verejnej správy, akými mechanizmami sa budú limity dodržiavať, a tiež ako sa budú odpočtovať.Výdavkové limity mali byť pôvodne súčasťou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ten však poslanci opätovne presunuli, tentokrát na júnovú schôdzu.Prvýkrát rokovanie o tomto bode posunuli ešte v polovici decembra 2020, odvtedy ho stále presúvajú. Strana SaS totiž stále trvá na daňovej brzde.Ich cieľom je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu, teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody. Pozmeňujúcim návrhom sa teda výdavkové limity zakomponovali do novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.Týmto krokom sa tak najprv schválili výdavkové limity, pretože sú naviazané na plán obnovy. Po tomto by mala pokračovať diskusia o dlhovej, resp. daňovej brzde.