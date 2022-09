Prezidentka Čaputová pôjde z pohrebu kráľovnej Alžbety II. priamo do New Yorku, zúčastní sa Valného zhromaždenia OSN

Z Londýna priamo do New Yorku

Stretne sa aj s krajanmi

16.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odcestuje v nedeľu 18. septembra do Londýna, kde bude Slovensko zastupovať na štátnom pohrebe zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. , ktorý sa uskutoční v pondelok.Ako ďalej informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec , už v nedeľu večer sa prezidentka spolu s ďalšími pozvanými svetovými lídrami zúčastní na recepcii podávanej novým britským kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci.Čaputová následne priamo z Londýna odcestuje do New Yorku, kde v utorok 20. septembra vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 77. Valnom zhromaždení OSN. „Prezidentka sa v New Yorku zúčastní aj na slávnostnej recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom a prvou dámou Jill Bidenovou . Stretne sa aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a naplánované má tiež viaceré ďalšie bilaterálne rokovania týkajúce sa aj aktuálnej energetickej krízy," uviedol hovorca.Zároveň doplnil, že prezidentka sa takisto stretne s krajanmi pôsobiacimi v USA a odovzdá vysoké štátne vyznamenanie profesorke Ruzene Bajscy, slovenskej rodáčke, ktorá pôsobí na univerzite v Berkeley a patrí medzi najvýznamnejšie odborníčky na robotiku a umelú inteligenciu.„Z New Yorku späť na Slovensko prezidentka odletí vo štvrtok 22. septembra večer," dodal Strižinec.