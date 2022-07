Prezidentka Čaputová pošle Matovičov protiinflačný balíček na Ústavný súd už o pár dní, opäť pripomenula nedostatky zákona

12.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová plánuje v najbližších dňoch podať tzv. balík inflačnej pomoci na Ústavný súd SR . Okrem nedostatkov v legislatívnom procese uvádza aj hmotno-právne výhrady. Uviedla to v utorok pre agentúru SITA.„Chcem iba pripomenúť to, čo som avizovala od začiatku, že okrem tých procesných výhrad, to znamená nedostatky v legislatívnom procese, tam uvádzam aj hmotno-právne výhrady a zároveň tam žiadam Ústavný súd SR, aby pozastavil účinnosť toho zákona v prípade, ak nerozhodne do 1. januára 2023," uzavrela Čaputová.