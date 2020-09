Prezidentka Čaputová považuje možnosť odvolania generálneho prokurátora parlamentom za úplný exces

Neprípustné siahnutie na ústavnú právomoc

Prezidentka nie je za posilňovanie jej právomocí

Problémový zákon o telekomunikáciách

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje možnosť odvolania generálneho prokurátora Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR) za „úplný exces“. Hlava štátu to dnes uviedla v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.Čaputová si myslí, že napriek vetovaniu trochu zákonov NR SR sa stále snaží byť voči vládnej väčšine konštruktívna. V prípade zákona o komunikáciách sa pre využitie veta rozhodla aj preto, že to považovala za najrýchlejšiu možnosť, ako zákon uviesť v pozmenenej forme do praxe.„Považujem to za úplný exces,“ reagovala hlava štátu na možnosť, že by generálneho prokurátora mohla NR SR odvolať, pokiaľ svoju funkciu nevykonáva riadne, čestne, nezávisle a nestranne. Síce by jeho odvolanie záviselo aj od rozhodnutia prezidenta, podľa nej nie je rozširovanie právomoci prezidenta v tomto prípade namieste.„Siahli by sme na ústavnú právomoc ústavného súdu, čo je podľa mňa absolútne neprípustné,“ vysvetlila Čaputová. O odvolaní generálneho prokurátora v súčasnosti rozhoduje ústavný súd. Pokiaľ poslanci jej veto prelomia, prisľúbila, že sa obráti na Ústavný súd. Hlava štátu tiež pripomenula, že nevetovala ustanovenia novely zákona o prokuratúre, ktoré sa týkajú voľby, ale spomínaného odvolávania. Svoj názor, že by generálny prokurátor mal byť z radov prokuratúry nemení, no nevidí nič protiústavné na tom, ak by nebol.Ku konkrétnym menám sa Čaputová vyjadriť nechcela. Zdôraznila tiež, že sa bude rozhodovať aj na základe hodnotového príbehu daného kandidáta.Prezidentka Čaputová si tiež vie predstaviť, že na prelomenie jej veta by bolo nevyhnutných 90 hlasov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prezidentka túto otázku sama otvárať nechce, myslí si však, že prezident má v rámci orgánov verejnej moci najväčšiu legitimitu. Odôvodňuje to priamou voľbou.„Je to podľa mňa legitímna téma, ja túto tému otvárať nemienim a nebudem, ale myslím si, že je to úplne na mieste vzhľadom na to, že prezident má v rámci orgánov verejnej moci najsilnejšiu legitimitu,“ reagovala na otázku moderátora, či si vie predstaviť, aby je právomoci boli rozšírené o to, že na prelomenie jej veta by bola potrebná takzvaná kvalifikovaná väčšina, ktorá predstavuje 90 poslancov NR SR. Tá je v súčasnosti potrebná aj na schválenie ústavných zákonov.Prezidentka zároveň pripomenula svoje postoje ešte z predvolebnej kampane a zdôraznila, že sa neprihovára za posilňovanie prezidentských právomocí, pokiaľ im nepredchádza poctivá odborná debata.V prípade zákona o telekomunikáciách, ktorý vetovala tiež, vyjadrila svoju obavu, že by zákon bol napadnutý Ústavným súdom. Zákon síce podľa nej má legitímny cieľ, ktorým je chránenie zdravia občanov, no nedokáže dostatočne vyšpecifikovať účel, na ktorý budú dáta zbierané a otázna je pre prezidentku aj jeho vymožiteľnosť. Práve využite veta jej s týmom poradcov prišlo ako najrýchlejšia cesta.„Dvere paláca sú otvorené už pri príprave legislatívy,“ uviedla možnosť, ako podobným situáciám v budúcnosti predchádzať.Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala v piatok 31. júla tri zákony. Parlamentu tak vrátila novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti či komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách. Oznámila to netradične na tlačovej konferencii v Prezidentskom paláci.