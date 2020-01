Prezidentka Čaputová prijala demisiu Sólymosa, životné prostredie dočasne povedie Érsek

Čaputová ocenila prácu Sólymosa

28.1.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) a riadením rezortu poverila jeho straníckeho kolegu a ministra dopravy Árpáda Érseka.Hlava štátu vo svojom prejave zdôraznila, že rezort životného prostredia sa aj pod vedením odchádzajúceho ministra stal kľúčovým a ocenila jeho schopnosť vyvodiť osobnú zodpovednosť.Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil dočasného ministra Érseka na možný konflikt záujmov, ktorý môže vyplynúť z riadenia dvoch rezortov.Sólymos sa bude uchádzať o dôveru voličov vo februárových parlamentných voľbách, v ktorých podľa neho môžu občania rozhodnúť o jeho ďalšom pokračovaní v politike.Podľa prezidentky sa bývalý minister Sólymos zachoval tak, ako to na Slovensku nebýva bežné. „Schopnosť prijať zodpovednosť za svoju chybu, by mala byť dôležitou výbavou každého verejného činiteľa, lebo bez nej nemôžeme zlepšiť kvalitu nášho verejného života,“ povedala.Čaputová ocenila jeho pôsobenie v envirorezorte a vyzdvihla najmä schválenie Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. „Je dôležité, že po dlhých rokoch máme opäť moderný strategický dokument, ktorý jasne definuje naše priority a rámce našej environmentálnej politiky,“ vysvetlila.Podľa nej sa za pôsobenia ministra Sólymosa podarilo presadiť dôležité zákony. Ako príklady uvidela Lex Žitný ostrov, ktorý zabezpečuje zvýšenú ochranu oblastiam prirodzenej akumulácie vôd, novelu zákona o odpadoch či zákon o zálohovaní nápojových obalov.Prezidentka uviedla, že podľa Správy Európskej agentúry pre životné prostredie v dôsledku znečisteného ovzdušia na Slovensku ročne predčasne zomrie približne 5 400 ľudí. „Už len tento jediný údaj jasne hovorí, aké dôležité je chrániť a zlepšovať kvalitu vzduchu, ktorý dýchame,“ upozornila a dodala, že envirorezort je životne dôležitý a jeho význam bude neustále narastať.Premiér Pellegrinii si myslí, že táto demisia bola počas jeho vládnutia posledná. „Moja vláda má necelé dva roky a z tej zatiaľ odišla len pani ministerka Andrea Kalavská (nom. Smer-SD, pozn. SITA) na základe vlastného rozhodnutia, nie na základe nejakej kauzy a pán Sólymos tiež opustil rezort, nie z titulu jeho zlyhania na jeho rezorte,“ dodal a doplnil, že trojtýždňové pôsobenie Tomáša Druckera vníma ako veľmi krátku epizódu a nepočíta ho za člena jeho vlády.Upozornil na to, že poverený minister životného prostredia Érsek sa musí vyvarovať krížového riadenia, „aby sám sebe ako ministrovi dopravy nevydával nejaké povolenia ako minister životného prostredia na nejaké stavby, to je jediné, na čo si musí dať pozor“.Bývalý minister životného prostredia Sólymos sa bude uchádzať o dôveru voličov strany Most-Híd. „Nechám voličov a občanov sa rozhodnúť, či mám pokračovať vo svojej práci. Voľby dávajú najväčšiu legitimitu politikovi v tom, či má pokračovať alebo nemá pokračovať,“ povedal s tým, že si vie predstaviť ďalšie vedenie rezortu životného prostredia.Rozhodnutie podať demisiu bolo podľa neho správne. Za najväčší úspech svojho pôsobenia považuje zavedenie zálohovania PET fliaš.Zastupujúci minister Érsek sa poďakoval svojmu predchodcovi a myslí si, že nebude prichádzať ku stretu záujmov, na ktoré upozornil premiér. „Myslím si, že aj cesty sa križujú, preto sa robia križovatky, aby ste bezpečne mohli cez tie križovatky prejsť. Ja chcem prejsť takto obidvoma ministerstvami, aby nedošlo k havárii,“ dodal.Sólymos za vzdal funkcie ministra po medializácii informácií, že pod vplyvom alkoholu v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v centre hlavného mesta slovne a fyzicky napadol spoločne s bratom personál.Ako agentúru SITA informoval hovorca bratislavskej krajskej polícia Michal Szeiff, po vykázaní jeden z mužov poškodil a rozbil sklenenú výplň vchodových dverí reštaurácie.Sólymos sa vo štvrtok 23. januára ospravedlnil a tiež uviedol, že ho mrzí, že jeho štvorročná práca na rezorte končí takýmto incidentom. „Zažívam veľmi ťažké obdobie vo svojom rodinnom živote. V tejto zložitej a vypätej emočnej situácii som sa zachoval zle a pre mňa osobne nezvyčajne. Som jednoducho človek a zlyhal som,“ povedal Sólymos.Sólymos bol ministrom životného prostredia od roku 2016. Počas svojho úradovania sa venoval najmä zmenám v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a podzemných vôd. Legislatívne zmeny presadil aj v oblasti ochrany pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.