Prezidentka Čaputová sa k verdiktu voči Kotlebovi vyjadrí až po oboznámení sa s odôvodnením rozhodnutia

Už nie je poslancom

Dostal podmienku

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa k utorkovému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR voči predsedovi strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marianovi Kotlebovi vyjadrí až po tom, ako sa oboznámi s odôvodnením rozhodnutia súdu.Je podľa nej dôležité, aby miernejší verdikt v jeho prípade nebol povzbudením pre stúpencov extrémizmu. Agentúre SITA to povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec „Kotleba je vinný zo sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a právoplatným rozsudkom Najvyššieho súdu SR mu zanikol mandát poslanca. Vzhľadom na jeho pôsobenie v politike to asi nikoho nemohlo prekvapiť. Dôležité pre rozhodovanie o trestných činoch z nenávisti však budú najmä dôvody, ktoré viedli najvyšší súd k prekvalifikácii trestného činu na miernejšiu podobu,“ spresnil hovorca prezidentky.Najvyšší súd SR v utorok v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov.Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.