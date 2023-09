Prezidentka Čaputová sa pre podmienky platnosti miestneho referenda v Bratislave a Košiciach obrátila na ústavný súd

Rovnosť volebného práva

Zmenili aj kvórum

11.9.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov v súvislosti s podmienkami platnosti pre miestne referendum v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest.Informoval o tom v pondelok jej hovorca Martin Strižinec Prezidentka je v prvom rade presvedčená o tom, že novelizačný predpis porušuje rovnosť volebného práva vo vzťahu k obyvateľom mesta Bratislava a Košice, nakoľko ich hlasom v referende je priznávaná iná váha ako hlasom obyvateľom iných obcí.„Napadnuté ustanovenia sú v rozpore s rovnosťou volebného, respektíve hlasovacieho práva tým, že neodôvodnene diferencujú medzi hlasmi voličov v Bratislave a Košiciach na jednej strane a voličov v iných obciach na strane druhej,“ uviedla.Národná rada 9. mája tohto roka prerokovala poslanecký návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.V rámci druhého čítania bol v Národnej rade schválený rozsiahly poslanecký pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa zásadne zmenil obsah zákona, pričom niektoré zmeny podľa prezidentky vôbec nesúvisia s deklarovaným obsahom zákona.Okrem iného poslanecký návrh zmenil aj kvórum, ktoré sa vyžaduje na platnosť miestneho referenda v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest.Podľa schválených zmien je v Bratislave a Košiciach pre platnosť miestneho referenda postačujúce, ak sa na ňom zúčastní rovnaký počet oprávnených voličov, ako sa zúčastnil volieb do mestského zastupiteľstva bezprostredne predchádzajúcich vyhláseniu referenda. Podmienky pre platnosť miestneho referenda v iných obciach pritom ostali bezo zmeny.Podľa prezidentky ďalej ustanovenia schváleného zákona porušujú princíp právnej istoty.A to tým, že pôsobia retroaktívne, nakoľko kvórum potrebné na platnosť miestneho referenda v Bratislave a Košiciach sa odvíja od volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali ešte pred prijatím napadnutých ustanovení.