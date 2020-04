Prezidentka Čaputová sa prvýkrát pracovne stretla s Korčokom, ocenila smerovanie Slovenska

Oceňuje obsah PVV

Nenahraditeľná pomoc EÚ

Silné postavenie hlavy štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila jednoznačné proeurópske a proatlantické smerovanie Slovenska. Hlava štátu tak reagovala na prvé spoločné pracovné stretnutie v Prezidentskom paláci s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nom. SaS).Hlava štátu tiež zdôraznila rozmer pomoci Európskej únie (EÚ) pre Slovensko. Korčok vyzdvihol prezidentkine postoje v zahraničnej politike a za mimoriadne dôležité označil, že ich komunikuje aj dovnútra krajiny.„Ocenila som obsah programového vyhlásenia vlády, najmä jednoznačnú proeurópsku a proatlantickú orientáciu a ukotvenie Slovenska,“ povedala prezidentka s tým, že je mimoriadne dôležité, aby Slovensko bolo vnímané ako spoľahlivý partner a spojenec.Čaputová tiež pripomenula pomoc, ktorú EÚ Slovensku poskytuje. „Dnes máme možnosť čerpať viac ako štyri miliardy eur z fondov EÚ na pomoc našim občanom a ekonomike,“ pomenovala prezidentka opatrenia, ktoré postupne prijímala EÚ.Tiež pripomenula, že z nevyčerpaných európskych financií je k dispozícii 37 miliárd eur či schému pomoci SURE, na ktorú je pre členské krajiny k dispozícii sto miliárd eur.Hlava štátu telefonovala aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyen. Rozprávali sa práve o pomoci EÚ pre Slovensko. Predsedníčka EK Čaputovej povedala, že členské štáty nedostatočne komunikujú o pomoci, ktorú Únia poskytuje.„Málo sa hovorí o európskej pomoc, ale jej význam je nenahraditeľný,“ zdôraznila prezidentka. Spoločne sa rozprávali aj o výskume európskej vakcíny na koronavírus a spoločnom verejnom obstarávaní zdravotníckych pomôcok.Korčok pripomenul, že hlava štátu ma „mimoriadne silné“ postavanie z pohľadu medzinárodnej politiky.„Veľmi vítame vašu osobnú zaangažovanosť v oblasti medzinárodnej politiky. Jednak ku našim partnerom, ale zároveň považujem za veľmi dôležitú misiu pani prezidentky práve komunikáciu o zahraničnej politike, o mieste Slovenska, smerom ku našim občanom,“ povedal šéf rezortu diplomacie.Minister zdôraznil, že najvyšší predstavitelia Slovenska by mali pôsobiť koordinovane pokiaľ ide o pozíciu krajiny na medzinárodnej scéne. Šéf slovenskej diplomacie sa vyjadril aj k možnosti takzvaného koridoru smerom do Chorvátska počas leta. Podľa Korčoka bude všetko závisieť od epidemiologickej situácie.„Ja by som si želal jeden veľký koridor cez Slovensko v lete. Aby sme si my, občania Slovenskej republiky, dožičili to, že v tomto zvláštnom a ťažkom roku, dáme šancu sami sebe, aby sme spoznali našu krásnu krajinu,“ uzavrel.