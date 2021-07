Prezidentka Čaputová sa stretla so starostami oravských obcí, prekvapila ju ich spolupráca (foto)

Prezidentku prekvapilo riešenie obcí

Regionálne výjazdy prerušil dočasne koronavírus

13.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spolupráca oravských obcí na spoločných projektoch môže byť inšpiráciou pre celé Slovensko. Po utorkovom stretnutí so starostami piatich hornooravských obcí v Oravskej Polhore to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa prezidentky oravské obce robia progresívne kroky v oblasti energetickej udržateľnosti a využívania obnoviteľných zdrojov.„Viaceré obce využívajú tepelné čerpadlá alebo biomasu na kúrenie, čím znižujú svoje náklady, ale zároveň je to veľmi ekologické riešenie. Môžu byť veľkou inšpiráciou pre ostatné mestá a obce na Slovensku. Zároveň sú inšpiráciou aj pre samotných občanov, ktorí pri stavbe svojich rodinných domov využívajú tepelné čerpadlá," poznamenala Čaputová.Prezidentku podľa vlastných slov prekvapil moderný a inovatívny prístup k témam klimatických zmien. „Energetická chudoba a energetická efektivita sú celosvetové témy, prídem na severnú Oravu a tu ich riešia úžasným a inšpiratívnym spôsobom," doplnila Čaputová.Hlava štátu absolvovala dvojdňový výjazd na Orave, navštívila viacero obcí, mestá Dolný Kubín či Trstenú a v regionálnych výjazdoch mieni pokračovať aj naďalej.„Je to súčasť mojej práce od nástupu do prezidentskej funkcie. Covidový rok síce prerušil regionálne výjazdy, ale po tom, čo skončila druhá vlna pandémie, som už bola na južnom Slovensku, na východe Slovenska a teraz som sa prišla pozrieť na Oravu," dodala prezidentka.