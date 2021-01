Prezidentka Čaputová sa zapojí do diskusie o duševnom zdraví, počas pandémie najviac trpia mladí

Psychika mladých trpí najviac

Myšlienky na samovraždu sú častejšie

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok 26. januára večer zapojí do online diskusie o duševnom zdraví mladých ľudí počas pandémie.V diskusii so psychológom Marekom Madrom a youtuberom Selassiem chce upozorniť na problémy mladých počas pandémie.V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec . Live stream z diskusie bude možné sledovať od 19:00 v profile prezidentky na sociálnych sieťach. Ako ďalej Strižinec priblížil, prezidentka dlhodobo pripomína, že starostlivosť o duševné zdravie je dôležitá téma a nemala by ostávať na okraji záujmu spoločnosti.„Pre mladých ľudí predstavuje koronavírus zdravotne najnižšie riziko, ich psychika však počas pandémie trpí najviac,“ zdôraznila hlava štátu s tým, že výskumy zo Slovenska aj zahraničia sú jednoznačné. Ukazujú, že koronakríza a izolácia znamená pre množstvo mladých ľudí nárast pocitov neistoty alebo hnevu, úzkosti či depresívnych stavov.Marek Madro, zakladateľ internetovej poradne IPčko, zdôrazňuje, že mladí ľudia majú v súčasnosti z pohľadu psychológie odlišnú situáciu ako dospelí. Pripomína, že pandémia má veľký vplyv na psychiku ľudí a upozorňuje aj na ďalšie negatívne javy, akými sú napríklad sexuálne násilie v online priestore, prípady domáceho násilia alebo častejšie myšlienky na samovraždu. Matej Slažanský, známy ako Selassie, považuje za dôležité, aby sa o týchto témach hovorilo otvorene.Diskusiu s názvom „Ako zvládnuť pandémiu a nezblázniť sa?" bude moderovať Zuzana Kovačič Hanzelová . Zameria sa na rôzne aspekty súčasnej situácie, od pocitu samoty až po virtuálne vzťahy, na ktoré sú mladí ľudia v súčasnosti odkázaní. Jej cieľom je najmä otvorene poukázať na to, ako ustáť rôzne psychické problémy a vyhľadať pomoc. Do diskusie sa bude môcť zapojiť aj verejnosť prostredníctvom aplikácie Slido: prez.sk/otazky_diskusia.