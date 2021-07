Prezidentka Čaputová si pripomenula svätého Cyrila a Metoda, Slovensko aj dnes potrebuje nositeľov slova

Ocenila príchod pápeža

Pravoslávne cirkvi oslavujú v iných dátumoch

5.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko aj dnes potrebuje „nositeľov slova“, ktorí prinesú pokoj a nádej. Napísala prezidentka SR vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s pripomienkou príchodu svätého Cyrila a Metoda. Na Slovensku sa ich príchod pripomína 5. júla štátnym sviatkom. Čaputová dodala, že títo kňazi na Slovensku významným spôsobom formovali nielen kresťanskú kultúru, ale aj jazyk, vzdelanosť a národnú identitu. Podľa nej dôvodom príchodu nebolo ohlasovať niečo nové, ale aby sa viera stala zrozumiteľnou. So sebou priniesli novú perspektívu, štruktúru a svetlo potrebné pre orientáciu v ťažkých časoch.„Kultúra je aj spôsob, akým hľadáme odpoveď na otázky o zmysle toho, čo prežívame a kam smerujeme. Tak ako kedysi, aj dnes potrebujeme nositeľov slova, ktorí Slovensku prinesú pokoj a nádej. Potrebujeme lídrov, ktorí budú inšpirovať a kultivovať najmä to, čo je v nás dobré, ušľachtilé a pravdivé,“ konštatovala.Zároveň ocenila, že pápež František ohlásil návštevu Slovenska práve v tomto čase. Svätý Otec František oznámil 4. júla, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Urobil tak po príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne.Sviatok svätých Cyrila a Metoda oslavujú rímskokatolíci každoročne 5. júla ako pripomenutie symbolického výročia príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v roku 863.Slovanské pravoslávne cirkvi majú vlastný deň oslavy svätých Cyrila a Metoda, ktorým je podľa pravoslávneho kalendára 11. máj a podľa občianskeho kalendára 24. máj. Všeobecný rímsky kalendár, ktorý platí od roku 1970, si pripomína pamiatku svätých bratov 14. februára, čo je dátum úmrtia svätého Cyrila.