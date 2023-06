Prezidentka Čaputová ukázala svojím rozhodnutím čosi nevídané. Politológ povedal, či zopakuje chybu Kisku

Prezidentka Čaputová ako pilier stability

Jej vstup do straníckej politiky neočakáva

Zopakuje chybu Kisku?

21.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ukázala, že z politickej funkcie sa dá odísť aj v momente, keď je človek na politickom výslní a má veľkú šancu vyhrať prezidentské voľby Ako ďalej pre agentúru SITA uviedol politológ Tomáš Koziak , hlava štátu svoje osobné hodnoty povýšila nad politickú moc. Podľa neho ukázala niečo, čo je v slovenskej politike nevídané.„Rozhodnutie prezidentky Čaputovej nekandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách je z ľudského hľadiska určite možné chápať. Verejnosti adresovala výroky, že z ľudského hľadiska je to pre ňu veľmi zložité a ataky, ktoré boli veľakrát za hranicou akejkoľvek slušnosti, ju mohli viesť k tomu, že sa rozhodla nekandidovať," uviedol Koziak.Zároveň si však myslí, že určitá skupina ľudí bude z jej rozhodnutia sklamaná až zneistená. Politológ tvrdí, že hlava štátu je dlhodobo najpopulárnejším politikom na Slovensku, mnohí ľudia ju vnímajú ako pilier stability, ľudskej múdrosti či rozvážnosti v „rozbúreným vodách slovenskej politiky".„Keby sa prezidentka rozhodla kandidovať, je veľká pravdepodobnosť, vzhľadom na popularitu, že by prezidentské voľby vyhrala. V tejto situácii uvoľnila pole a nie je jasné, čo bude nasledovať potom," dodal.Podotkol však, že na politickej scéne sa črtajú niekoľkí kandidáti, ktorí by do istej miery mohli byť dôstojnými nástupcami prezidentky. Zuzana Čaputová v minulosti zastávala post podpredsedníčky hnutia Progresívne Slovensko . Politológ však neočakáva, že by vstúpila do straníckej politiky.„Nepredpokladám, že by išla v stopách Andreja Kisku . Kiska urobil chybu. Z postu prezidenta sa nemá odchádzať na nižší post, je to dosť nedôstojné. Aby sa z postu prezidenta stal človek trebárs radovým poslancom, nie je niečo, čo je aj z hľadiska ľudskej dôstojnosti celkom vhodné," vysvetlil.Progresívne Slovensko môže byť podľa Koziaka tým politickým subjektom, ktorý bude po septembrových parlamentných voľbách zostavovať vládu. Avšak nie je isté, že by sa Čaputová stala predsedníčkou vlády.„Zároveň by poprela samú seba, keď sa rozprávame o argumentoch, ktorými zdôvodnila rozhodnutie nekandidovať. Tie argumenty sa dajú aplikovať aj na to, že do žiadnej straníckej politiky ďalej nepôjde. Chce sa venovať rodine, chce mať povedzme väčší pokoj, chce sa vyhnúť atakom, ktoré ubližujú jej a jej rodine. V straníckej politike by sa dostala ešte do horšej situácie," myslí si politológ.Prezidentka podľa neho môže podporiť Progresívne Slovensko, ale nie ako človek, ktorý by ho viedol do parlamentných volieb alebo by bol súčasťou kandidátky. „Keby to urobila, bolo by to veľmi zlé prekvapenie a mohla by dopadnúť tak, ako Andrej Kiska," uzavrel.