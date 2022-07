Prezidentka Čaputová ukončila návštevu Gemera, vyzdvihla vyhlásenie mimoriadnej situácie na rieke Slaná

Zamorená rieka Slaná

Ochrana Muránskej planiny

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová strávila uplynulé dva dni na Gemeri, v ktorých mala, podľa jej slov, veľa užitočných a srdečných stretnutí a rozhovorov. Priznala to vo svojom príspevku na sociálnej sieti.Asi najdôležitejší bol hneď prvý deň, v ktorom sa zaujímala o zamorenú rieku Slaná. Tá je, pre jej znečistenie, podľa hlavy štátu v súčasnosti už mŕtvou riekou.Vláda preto v stredu vyhlásila na Slanej mimoriadny stav. "Vyhlásenie mimoriadnej situácie by malo konečne umožniť alokovanie dostatočných finančných prostriedkov na zastavenie znečistenia a na sanačné práce," konštatovala Čaputová.V Revúcej v stredu rokovala Čaputová s predstaviteľmi samosprávy. „Veľmi rezonovala téma stratifikácie nemocníc a najmä možné uzatvorenie niektorých oddelení v revúckej nemocnici,“ uviedla prezidentka.Hlava štátu navštívila aj prvé slovenské gymnázium, ktoré je v súčasnosti múzeum a„Je to naozaj veľmi vzácne a dôležité miesto slovenskej histórie,“ poznamenala na sociálnej sieti Zuzana Čaputová, ktorá v Muráni navštívila i známy obecný podnik, ktorý pečie slávne Muránske buchty.Dvojdňovú pracovnú cestu na Gemer zakončila prezidentka prechádzkou po Národnom parku Muránska planina, pričom jej miestni odborníci a ochranári vysvetlili medializovanú zonáciu.„Národný park má smerovať k vyššej miere ochrany prírody a zároveň poskytovať turisticky atraktívne miesta. Turizmus je veľmi dôležitý z hľadiska perspektívy tohto regiónu,“ skonštatovala v statuse a miestnym sľúbila, že sa bude usilovať robiť všetko pre to, aby Gemer mohol primeraným spôsobom rásť, nie však na úkor prírody.