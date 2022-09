Prezidentka Čaputová ukončila návštevu Grécka a Severného Macedónska, stretnutiam dominovala téma energetickej krízy či chudoba

Diverzifikácia energetických zdrojov

Emancipácia rómskych žien

Pomoc slovenských hasičov

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ukončila návštevu Grécka a Severného Macedónska a v stredu podvečer sa vrátila na Slovensko.Jej zahraničnej ceste podľa hovorcu Martina Strižinca či„Terminály, interkonektory a obnoviteľné zdroje boli kľúčovými slovami, ktoré dva dni dominovali mojim diskusiám s gréckymi a macedónskymi partnermi. Energetická kríza a jej dopad na obyvateľov trápi úplne všetkých. Zhodli sme sa, že cestou von z krízy je postupné odrezanie sa od ruských energonosičov, úzka európska spolupráca pri diverzifikácii zdrojov, ale aj využívanie obnoviteľných zdrojov, pre ktoré majú všetky tri krajiny výborné predpoklady,“ vyhlásila prezidentka po návrate.Na sociálnej sieti sa hlava štátu vyjadrila, že Grécko a Severné Macedónsko s nami spája aj problém chudoby detí z vylúčených komunít. Preto popri podnikateľskej delegácií pozvala na štátnu návštevu týchto krajín aj zástupkyne mimovládnej organizácie Cesta von a ich programu Omama.„Omama je unikátnou slovenskou inováciou, ktorá pomáha už viac ako 700 deťom v útlom veku do 4 rokov na Slovensku zmenšovať negatívny dopad chudoby na ich vývoj a vyrovnávať šance na úspech v škole a uplatnenie sa v živote. Pritom podporuje emancipáciu rómskych žien,“ vysvetlila v statuse Čaputová, ktorú, ako priznala, veľmi teší veľký záujem o predstavenie programu.Ten počas jej cesty prezentovala vysokopostaveným štátnym úradníkom, poslancom parlamentu a aj mimovládnym organizáciám jeho spoluzakladateľka Oľga Show a Omama - Ingrid Ferencová zo Zborova pri Bardejove.„Cez projekt Omama sme tak gréckym ako aj macedónskym partnerom ukázali riešenie, ktoré môže pomôcť aj deťom v ich krajinách. Výsledky a unikátny prístup, ktorý mení životy detí ako aj rómskych žien ich inšpirovali natoľko, že deklarovali, že sa pokúsia program zaviesť aj u nich,“ uviedla prezidentka, ktorá je hrdá na to, že aj v takejto ťažkej téme vieme ponúknuť riešenie a byť inšpiráciou pre iných.Zuzana Čaputová tiež priznala, že ju veľmi potešilo poďakovanie predstaviteľov gréckej vlády za pomoc slovenských hasičov pri hasení katastrofálnych lesných požiarov.V rámci návštevy sa diskutovalo aj o dlhodobej spolupráci rezortu pôdohospodárstva pri obnove gréckych lesov po ničivých požiaroch a pri vytváraní vodozádržných opatrení v boji so suchom.Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa hlavy štátu gréckym partnerom odovzdal konkrétnu štúdiu ako naštartovať tvorbu vodných zdrojov a bojovať so suchom v okolí Atén, ktorá sa bude postupne realizovať v konkrétnych krokoch.