Prezidentka Čaputová videla na Ukrajine bolesť a utrpenie, ale aj odhodlanie brániť svoju krajinu (video)

Zničené domy či škôlky

Pomoc s vývozom obilia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.6.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová „verí a chce tomu veriť“, že Ukrajina vo vojne s Ruskom zvíťazí. Hlava štátu to povedala na tlačovej konferencii po návšteve Ukrajiny, kde sa stretla s prezidentom krajiny Volodymyrom Zelenským a vystúpila v ukrajinskom parlamente.Čaputová uviedla, že videla na Ukrajine obrovské odhodlanie brániť sa voči krajine s vojenskou presilou. „Ukrajina vedie spravodlivú obrannú vojnu, bráni svoju suverenitu,“ vyhlásila prezidentka. Nemala počas návštevy pocit porazeneckej nálady a má tiež pocit, že hoci sú Ukrajinci vyčerpaní, posilňuje ich to, aby sa bránili ďalej.Podľa nej je iné vidieť obrázky v televízii a iné byť tam. Poukázala na to, že videla napríklad zbomardované domy rad za radom a z toho je zrejmé, že išlo o zámer. „Cítiť tam pach, jedlo na ceste, vidíte doslova do kuchyne,“ popísala. Za silný zážitok označila návštevu nemocnice, kde je podľa nej hrozné vidieť trpiacich ľudí.Prezidentka ďalej pokračovala, že všetky rokovania na Ukrajine boli o posilnení pomoci, a preto tam aj išla. Uviedla, že každé jedno stretnutie s oficiálnymi predstaviteľmi alebo bežnými ľuďmi bolo sprevádzané slovom – ďakujem.Čaputová je hrdá na Slovensko za pomoc, ktorú poskytuje Ukrajincom. Podľa hlavy štátu Ukrajinci mali zoznam vecí, ktoré by potrebovali, to však neznamená, že všetko má SR k dispozícii. Diskutovalo sa napríklad o tom, ako pomôcť pri vývoze tovarov, obilia, o nákupe pohonných hmôt a obnove Ukrajiny.Prezidentka SR tiež povedala, že sa diskutuje o tom, či bude Slovensko pri obnove Ukrajiny pomáhať konkrétnej oblasti alebo mestu. Zuzana Čaputová sa v utorok 31. mája počas krátkej návštevy v Kyjeve stretla s prezidentom Zelenským, premiérom Denysom Šmyhalom a vystúpila s príhovorom pred poslancami ukrajinského parlamentu.Navštívila aj mestá Boroďanka a Irpiň neďaleko Kyjeva, v ktorých ruské jednotky útočili na civilné ciele, školy, kultúrne centrá a obytné domy a boli značne zničené raketovými útokmi a ostreľovaním.