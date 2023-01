Prezidentka Čaputová volá po predčasných voľbách v čo najskoršom termíne, uviedla aj dôvody

Dôvody na predčasné voľby

Žijeme v kritickom krízovom období

27.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentku Zuzanu Čaputovú neprekvapuje, že o termíne predčasných parlamentných volieb budú poslanci Národnej rady SR rozhodovať na konci ňou určenej lehoty.Ako ďalej uviedla pre médiá, neprekvapuje ju to z dôvodu viacerých ďalších udalostí, ktorých riešenia sa prijímali v poslednom možnom termíne.„Či už ide o riešenie vnútrokoaličnej krízy na konci augusta uplynulého roku, riešenie krízy v nemocniciach, hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu alebo odvolávanie vlády. Aj to sú dôvody, pre ktoré potrebujeme predčasné voľby a keď už sa nedalo vládnuť, tak je dobré a dôležité aspoň dôstojne odísť," myslí si prezidentka.Hlava štátu zároveň dodala, že predčasné voľby sú nevyhnutnosťou, pretože žijeme v kritickom krízovom období a potrebujeme riadne vedenie štátu. Preto volá po predčasných voľbách v čo najskoršom termíne, ideálne júnovom.„Ak sa nájde zhoda pri septembrovom termíne predčasných volieb, budem to rešpektovať, je to akceptovateľné. Avšak neznamená to bianko šek pre vládu, ktorá ako odvolaná vládne. Myslím si, že pozornosť verejnosti, ale aj moja, bude sústredená na všetky krízové oblasti, ktoré je potrebné dobre manažovať až do predčasných volieb," dodala Čaputová.