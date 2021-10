Prezidentka Čaputová volá po prijatí sociálnych opatrení, v riziku chudoby je na Slovensku 800-tisíc ľudí

Nárast cien energií aj potravín

Kompenzácie vo forme rôznych dávok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne zdražovanie potravín a energií na Slovensku sa najviac dotýka najzraniteľnejšej skupiny ľudí. Prijatie sociálnych opatrení prostredníctvom zvýšenia a zavedenia niektorých príspevkov je nevyhnutné.Konštatovala to v piatok prezidentka Zuzana Čaputová po stretnutí s hlavným ekonómom Národnej banky Slovenska (NBS) Michalom Horváthom , hlavnou ekonómkou Slovenskej sporiteľne Máriou Valachyovou , riaditeľom Inštitútu finančnej politiky Jurajom Valachym , generálnou riaditeľkou sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmilou Ivančíkovou a výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva Slovensko čelí podľa účastníkov stretnutia vlne zdražovania a inflácii, ktorá atakuje hranicu päť percent. Zdražovanie energií a potravín by však malo byť dočasné. Nárast cien potravín a energií by sa mal pozastaviť v priebehu budúceho roka. Zvyšovanie miezd sa v budúcom roku očakáva na úrovni 5,5 %.„Aj preto sa zdražovanie vo výraznej miere nedotkne veľkej časti obyvateľstva. Je tu však časť obyvateľstva, na ktorú bude mať toto zdražovanie výrazný vplyv. Ide o najzraniteľnejšie skupiny, teda najnižšie príjmové skupiny. V riziku chudoby je aktuálne na Slovensku 800 tisíc ľudí. Problém budú mať rodiny s viac ako tromi deťmi, rodičia samoživitelia, dôchodcovia. Už aktuálne má Slovensko 300 tis. ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť pravidelné udržiavanie tepla z finančných dôvodov," povedala prezidentka Čaputová.Účastníci stretnutia sa zhodli, že riešením súčasného stavu sú kompenzácie vo forme rôznych dávok, ktoré sú potrebné. Musia byť však cielené a dočasné.„Malo by ísť napríklad o zvýšenie príspevku na bývanie, s tým však musí byť spojená aj zmena v definovaní osôb, ktoré tento príspevok poberajú. Chceme aj výrazné rozšírenie poberania tohto príspevku o skupinu pracujúcej chudoby. Odporúčame aj celkové zvýšenie dávky v núdzi. Máme potrebu aj zadefinovania skupiny ľudí v energetickej chudobe. V niektorých krajinách EÚ sú už takéto osoby zadefinované. Pre týchto ľudí navrhujeme zriadiť nový druh dávky," dodala v prejave po stretnutí prezidentka.