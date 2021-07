Prezidentka Čaputová vyhlási referendum obratom, ak poslanci parlamentu zmenia text ústavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) môžu zmeniť text Ústavy SR a prijať uznesenie, na základe ktorého by konanie referenda o predčasných parlamentných voľbách bolo v súlade s ústavou. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedala prezidentka Zuzana Čaputová . Ako zdôraznila, obratom by také referendum vyhlásila.Slovenská hlava štátu tak reagovala na stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR), že predmet referenda o predčasných voľbách do Národnej rady SR (NR SR) nie je v súlade s ústavou a nemôže sa teda konať.