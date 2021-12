Prezidentka Čaputová vymenovala desiatky nových sudcov, verí v ich osobnú a morálnu integritu (video)

Sudcovia prebrali veľkú právomoc

Dôvera ľudí zabráni kupovaniu spravodlivosti





Menovanými sudcami sú:



Daniela Bednáriková pre Okresný súd Bratislava I



Milan Cisarik pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku



Tatiana Forgáčová pre Okresný súd Bratislava V



Zuzana Husová pre Okresný súd Bratislava II



Gabriela Janovicová pre Okresný súd Bratislava I



Simona Krčmáriková ako hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Nitre



Štefan Mikuš pre Okresný súd Bratislava V



Mário Pohorelský pre Okresný súd Trnava



Alexander Rác pre Okresný súd Bratislava I



Alžbeta Strajňáková pre Okresný súd Bratislava II



Valéria Žiliaková pre Krajský súd v Bratislave



Lenka Čadanová pre Okresný súd Bratislava I



Lenka Gomolová pre Okresný súd Žilina



Eva Haláková pre Okresný súd Košice – okolie



Ondrej Hertel ako hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Trnave



Lukáš Hvizdoš pre Okresný súd Kežmarok



Tomáš Kališka pre Okresný súd Košice – okolie



Lenka Kališová ako hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Nitre



Katarína Pecuchová pre Okresný súd Trnava



Lenka Ragačová Černíková pre Okresný súd Lučenec



Jaroslav Skyba pre Okresný súd Košice II



Daniela Uhríková pre Okresný súd Bratislava I



Peter Vojsovič ako hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Trenčíne





7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 7. decembra vymenovala 23 nových sudcov a sudkýň všeobecných súdov. Počas ich menovania v Prezidentskom paláci uviedla, že je presvedčená o tom, že dekréty odovzdala skvele odborne pripraveným právnikom s vysokou osobnou a morálnou integritou.Hlava štátu novovymenovaným sudcom pripomenula, že so sudcovskou funkciou preberajú aj veľkú právomoc rozhodovať o osudoch ľudí a že túto zodpovednosť majú niesť s múdrosťou a pokorou. Pripomenula im aj nezávislosť, ktorú majú zákonmi a ústavou garantovanú.„Nie je to privilégium, ktoré vám bolo úradne pridelené ako vyvolenej osobe. Ako je uvedené v jednom z najprepracovanejších etických kódexov sudcov, sudcovská nezávislosť je okrem inštitucionálneho usporiadania predovšetkým stav mysle sudcu. Nevyhnutnou kompenzáciou vašej nezávislosti sú prirodzene vysoké nároky na vaše správanie a očakávania s tým spojené. Pretože takéto správanie buduje dôveru verejnosti,“ vyhlásila Čaputová.Dodala, že práve dôvera verejnosti je nevyhnutná pre to, aby si ľudia nechceli spravodlivosť kupovať. Prezidentka považuje dôveru verejnosti za základný kameň skutočnej sudcovskej nezávislosti.Hoci sa podľa Čaputovej o justícii v poslednom období hovorí veľmi kriticky, prezidentka verí, že novovymenovaní sudcovia prispejú k tomu najlepšiemu, čo slovenská justícia má. Prezidentka novým sudcom zablahoželala k funkcii a popriala veľa síl v ich poslaní.