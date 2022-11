Prezidentka Čaputová vyzdvihla dôležitosť medzinárodných konferencií, hovorí o ideálnej príležitosti presadzovať záujmy

Slovenské know-how

Vzdelávanie o klimatických zmenách

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodné konferencie a stretnutia so zahraničnými lídrami sú vždy príležitosťou presadzovať slovenské záujmy, čo platí aj pre prebiehajúcu klimatickú konferenciu COP27 v Egypte. Na sociálnej sieti to konštatovala prezidentka SR Zuzana Čaputová , ktorá sa od pondelka (7. novembra) zúčastňuje na summite viac ako 190 svetových lídrov v rámci klimatickej konferencie OSN v egyptskom Šarm aš-Šajchu.Prezidentka podľa vlastných slov absolvovala viacero rokovaní a stretnutí, napríklad s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou alebo s bývalým americkým ministrom zahraničia Johnom Kerrym o tom, čo Slovensko potrebuje v súvislosti s energetickou krízou.„Na ďalších bilaterálnych stretnutiach som otvorila možnosti pre slovenských podnikateľov, napríklad s prezidentom Kene Williamom Rutom,“ uviedla ďalej hlava štátu, podľa ktorej má Slovensko dlhodobú spoluprácu s Keňou.„Poskytujeme tam rozvojovú pomoc a potenciálne by bol záujem o slovenské know-how, skúsenosti, ale aj o našich podnikateľov, najmä v oblasti zelenej tranzície,“ prezradila Čaputová, ktorá mala aj ďalšie stretnutia s predstaviteľmi menších ostrovných štátov, ktorí už teraz vidia dôsledky klimatickej krízy a ktorým hrozí zaplavenie územia.Hlava štátu sa tiež zúčastnila na spoločnej debate hláv štátov k vzdelávaniu v oblasti klimatických zmien. Prezentovala, čo robia v kancelárii prezidentky pri vzdelávaní mladých klimatických lídrov.„Každý rok vytvárame skupinu mladých ľudí, ktorým poskytneme špecifické vzdelanie a jedného z nich sme zobrali aj na klimatickú konferenciu COP27,“ dodala na záver statusu prezidentka.