Prezidentka Čaputová zhodnotila spoluprácu s Hegerom a vyjadrila sa aj k ďalším ministrom

aktualizované 8. apríla 2021, 22:33





Politická nominácia Matoviča

Akceptuje aj Krajniaka a Lengvarského

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová zhodnotila spoluprácu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) ako vecnú a konštruktívnu.Povedala to v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane. Tvrdí o ňom, že je to človek zmieru a kooperácie.Doplnila, že sú spolu v kontakte na dennej báze. Komunikácia bola podľa nej vecná aj v čase, keď bol Heger ministrom financií.Prezidentka taktiež riešila menovanie každého jedného ministra. Podľa nej bola nominácia Igora Matoviča (OĽaNO) na post ministra financií politickou nomináciou a stavebným kameňom koaličnej dohody. Dodala, že jeho nevymenovanie by znamenalo zrútenie koaličnej dohody a pravdepodobne by pokračovala vládna kríza.Podotkla, že vládna koalícia má v parlamente ústavnú väčšinu. Pripomenula, že vládna kríza okrem iného paralyzovala aj chod vlády či Národnej rady SR (NR SR).Prezidentka podľa svojich slov akceptuje výber Milana Krajniaka (Sme rodina) na pozíciu ministra práce.„Z mojej reči po podaní jeho demisie bolo vidieť, že som pozitívne hodnotila jeho pôsobenie,” doplnila.Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO) dôveruje. Uviedla, že je to odborník z lekárskeho prostredia.