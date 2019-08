Prezidentka: Ľudia sú čoraz citlivejší na otázky životného prostredia

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie po prehliadke závodu Kia Motors Slovakia v Žiline 15. augusta 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Varín 16. augusta (TASR) – Komplikácie pri ochrane prírody boli jednou z hlavných tém popoludňajšieho rokovania prezidentky Zuzany Čaputovej so Správou Národného parku (NP) Malá Fatra vo Varíne pri Žiline. Podľa hlavy štátu sú ľudia stále citlivejší na otázky životného prostredia.uviedla prezidentka s tým, že je to jedna z top tém aj na úrovni Európskej únie a celého sveta.Podľa hlavy štátu je na čase, aby sa Slovensko začalo tejto téme seriózne venovať.Prezidentka tiež ocenila prácu ľudí zo Správy Národného parku Malá Fatra a poďakovala sa im.zhrnula Čaputová.Riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Kalaš zdôraznil, že od vzniku SR má pocit, že štát neprejavil dostatočný záujem o túto tému.povedal.Podľa Kalaša je to často aj o peniazoch.uzavrel.Hlava štátu ešte v piatok, v rámci návštevy Žilinského kraja, absolvuje jazdu kabínkovou lanovkou vo Vrátnej a túru v Malej Fatre.