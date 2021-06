Prezidentka má vymenovať za ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Mičovský končí

Novým ministrom pôdohospodárstva bude Samuel Vlčan. Ako informoval Úrad Vlády SR, premiér Eduard Heger sa na tom v pondelok dohodol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Vlčan pôsobil ako druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na tomto poste však zotrval iba tri mesiace.

Vláda ho vymenovala 19. apríla, úrad opustil 15. júla 2020. „Je to jeho rozhodnutie, ktoré rešpektujem. Ďakujem mu za jeho vykonanú prácu a želám mu na ďalších pracoviskách veľa úspechov,“ reagoval vtedy na jeho odchod minister Mičovský.

V gescii Samuela Vlčana boli sekcie rezortnej politiky pôdohospodárstva, legislatívy, analýz a výkazníctva, poľnohospodárstva, programov cezhraničnej spolupráce, potravinárstva a obchodu a Inštitút pôdohospodárskej politiky.

Vlčan pôsobil aj v oblasti práva a bankovníctva

Vlčan vyštudoval medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas pracovnej kariéry pôsobil v oblasti práva a bankovníctva. Viedol právne oddelenia HVB Banky a Slovenskej sporiteľne. Bol členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov absolvoval na University of California v Berkeley (USA). V Bosne a Hercegovine bol generálnym manažérom zodpovedným aj za regionálne organizačné a finančné riadenie spoločnosti Hypo Alpe-Adria Bank.

Následne pôsobil na pozícii generálneho manažéra Sberbank Slovensko. Do funkcie štátneho tajomníka prechádzal z postu výkonného riaditeľa spoločnosti WP TECH, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti priemyselnej výroby.

Mičovský si demisiu rozmyslel

Zmena na poste šéfa rezortu pôdohospodárstva nastáva napriek tomu, že doterajší minister Ján Mičovský v pondelok ohlásil stiahnutie svojej demisie.

„Som si vedomý, ze to nie je jednoduchý proces a chcem sa ospravedlniť pani prezidentke a aj mojim kolegom, ale som presvedčený, že napriek strate politickej krásy, som povinný sa pokúsiť dotiahnuť dielo, ktoré sme začali,“ vyhlásil Mičovský.

O svojom zámere predtým informoval predsedu vlády Hegera ako aj expremiéra Igora Matoviča. Koaliční partneri sa o jeho krokoch dozvedeli až z mediálneho vyhlásenia.

Mičovský pritom doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca posledný májový deň. Dôvodom bolo podľa jeho vyjadrení vyvodenie politickej zodpovednosti za to, že pred viac ako rokom dal návrh na vymenovanie Gabriely Bartošovej za generálnu riaditeľku Slovenského pozemkového fondu.

S ňou sa spája údajné korupčné správanie. Na dnešnom vyhlásení pritom zdôraznil, že všetky okolnosti, ktoré sa jej dávajú za vinu sa vzťahujú k obdobiu, keď fond mali v správe a politickej zodpovednosti predchádzajúce vlády. „To nič nemení na tom, že moja politická zodpovednosť je nespochybniteľná,“ dodal.

Kritika návrhu skupiny koaličných poslancov

Zároveň však upozornil, že od tejto chvíle sa udialo niekoľko vecí, ktoré napokon viedli k zmene jeho rozhodnutia. V prvom rade Mičovský poukázal na to, že mal svojím odchodom „potešiť“ množstvo ľudí, ktorí roky devastovali Slovensko.

„Bol som prekvapený tou radosťou, niektorí možno strieľali aj šampusy,“ skonštatoval. Na druhej strane vyzdvihol podľa neho úprimnú ľútosť množstva ľudí a zároveň aj určité výčitky, že odchádza z boja. „Dali mi mnohí pocítiť, že v tejto fáze sa z boja neuteká,“ uviedol. Podporu mu mali vyjadriť lesníci, ale aj malí poľnohospodári.

Mičovský sa zároveň veľmi kriticky vyjadril k návrhu skupiny koaličných poslancov na odčlenenie chránených území od rezortu pôdohospodárstva a ich presun pod ministerstvo životného prostredia.

Podľa neho je to hlboko nesystémový krok, ktorý nebol s nikým prekonzultovaný a v podstate obchádza štandardný legislatívny proces. Poukázal taktiež na fakt, že snaha o presadenie uvedeného návrhu sa objavili práve vtedy, keď ohlásil svoj odchod z funkcie. On sám takýto scenár vylučuje. „Nemôžem sa s tým stotožniť,“ povedal.

Odraz absolútnej neodbornosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) označila viac ako ročné pôsobenie Mičovského v pozícii ministra ako odraz absolútnej neodbornosti, nekoncepčnosti prijímaných rozhodnutí a vytvárania výraznej nervozity medzi samotnými poľnohospodármi a potravinármi.

„Máme 5 minút po dvanástej, nemôžeme nečinne prešľapovať na mieste a pozerať sa na to, čo sa deje. Dva týždne sme bez vedenia ministerstva. Skutočne už nevieme, čo si máme o tejto absurdnej situácii myslieť. Ináč ako chaos nad chaos sa to nazvať nedá,“ zhodnotil predseda SPPK Emil Macho.

Komora vyzvala predsedu vlády, aby túto neštandardnú situáciu čo najskôr vyriešil.

Opozičný Hlas-SD hovorí o výsmechu štátu

Na konanie Mičovského už zareagovala opozičná strana Hlas – sociálna demokracia. Podávanie a následne sťahovanie demisií je podľa nej absolútnym výsmechom štátu a jeho inštitúcií.

„Stiahnutie demisie sa dá interpretovať jediným spôsobom – ak ide o vlastnú stoličku, sú nominanti OĽaNO schopní tolerovať hocičo, aj korupciu, proti ktorej pred voľbami toľko sľubovali bojovať. Minister Mičovský zo seba urobil nesvojprávnu a smiešnu figúrku a stal sa ďalším symbolom totálneho chaosu a cirkusu v podaní vládnej koalície,“ tvrdí.

Ak sa raz niekto rozhodne, že voči sebe vyvodzuje politickú zodpovednosť a nechce už riadiť zverený rezort, nemá podľa Hlasu vo svojej funkcii čo hľadať.

Opozičná strana preto vyzýva premiéra Hegera, aby Mičovského bezodkladne odvolal zo svojej funkcie. Je to jeho podľa nej jediná možnosť ukázať, že aspoň on ako predseda vlády vníma boj proti korupcii do dôsledkov, a nie iba ako nekonečné frázy v televíznych reláciách. Ak tak neurobí, poslanci Hlasu okamžite opätovne spustia proces na vyslovenie nedôvery ministrovi v Národnej rade SR.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.