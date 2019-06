Prezidentka navštívi Brusel, stretne sa s predstaviteľmi EÚ a NATO

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 24. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok (25.6.) navštívi Brusel, kde sa stretne s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Absolvuje tiež audienciu u belgického kráľa Filipa. Informovala o tom prezidentská kancelária.Súčasťou programu prezidentky je aj stretnutie a diskusia so Slovákmi žijúcimi a pracujúcimi v Bruseli. Zároveň sa stretne so slovenskými diplomatmi zastupujúcimi Slovensko v Európskej únii a NATO.Čaputovej cesta do Bruselu je druhá zo série nástupných návštev. Jej prvá cesta viedla do Českej republiky, kde sa stretla s českým prezidentom Milošom Zemanom, predsedami oboch komôr českého parlamentu a krajanmi žijúcimi v ČR. Položila tiež vence k soche generála Milana Rastislava Štefánika a kyticu na hrob niekdajšieho československého a českého prezidenta Václava Havla.