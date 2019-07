Prezidentka odobrila zefektívnenie procesov armádnych nákupov

Na archívnej snímke švédsky vojak. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. júla (TASR) - Procesy štátneho overovania kvality výrobkov a služieb na účely obrany by sa mali zefektívniť. Zjednodušiť sa má aj kodifikačná činnosť pri nákupoch a kontrole kvality. Novelu zákona o obrannej štandardizácii, ktorá reaguje na smernicu Severoatlantickej aliancie, podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.Po novom budú dodávatelia produktov a agentúry na kodifikáciu spracúvať návrhy kodifikačných údajov prostredníctvom elektronického prístupu do kodifikačného informačného systému. Novela zároveň upravuje práva a povinnosti používateľa produktu, povinnosti dodávateľov a agentúr na kodifikáciu, priblížilo ministerstvo obrany.Dotýka sa aj pôsobnosti Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, a to v oblasti prideľovania prístupu do kodifikačného informačného systému a poskytovania údajov z neho.Zákon o obrannej štandardizácii sa zameriava na zosúladenie technických prostriedkov používaných slovenskými ozbrojenými silami a činnosti ich jednotiek s podmienkami interoperability s armádami členských krajín NATO, ako aj ostatných štátov. Používaná technika by mala byť na zodpovedajúcej úrovni a v zodpovedajúcej kvalite, logistické zabezpečenie by sa malo realizovať operatívne a efektívne.