Prezidentka odobrila zmeny v určovaní veku dôchodku za výchovu dieťaťa

Bratislava 4. októbra (TASR) - Určovanie dôchodkového veku na základe automatu sa zruší v dôsledku ústavného zastropovania dôchodkového veku na 64 rokov. Presne každý ročník sa dozvie svoj dôchodkový vek za výchovu dieťaťa z tabuľky, ktorá je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Dôvodom na zadefinovanie výchovy dieťaťa, ako aj podmienok na znížený dôchodkový vek je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Rezort práce už v júli tohto roka avizoval, že má ambíciu vyriešiť veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvoma deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch.Po novom sa upustí od každoročného určovania dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky života zisteného Štatistickým úradom SR. Ide o tzv. dôchodkový automat. Namiesto toho sa pevne ustanoví dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení. Tabuľka sa týka mužov aj žien. Napríklad dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1958 má byť 62 rokov a 8 mesiacov, pričom, ak vychovala jedno dieťa, má byť 62 rokov a 7 mesiacov, za výchovu päť alebo viac detí má byť 59 rokov. V prípade žien narodených v roku 1966 a viac má byť dôchodkový vek 64 rokov, za výchovu jedného dieťaťa má ísť do dôchodku v 63 rokoch a šiestich mesiacoch, za výchovu päť a viac detí má byť 62 rokov a šesť mesiacov.Okrem toho sa novelou upraví aj definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov. Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec bude musieť o dieťa starať najmenej desať rokov, kým nenadobudne plnoletosť, alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po dovŕšení ôsmich rokov dieťaťa. Započítavať sa však má aj obdobie, počas ktorého sa rodič nemohol o dieťa starať pre nepriaznivý zdravotný stav, alebo muselo byť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, teda napríklad manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa však má byť zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.Súčasťou novely je zmena pre športové kluby, ktorým ubudne administratívna záťaž pri vykonávaní oznamovacích povinností. Právny režim dohody o brigádnickej práci študenta, respektíve dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia, sa má vzťahovať výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020.