Prezidentka odobrila zníženie dane pre firmy s obratom do 100.000 eur

Na snímke Daňový úrad v Trenčíne. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) – Od budúceho roka na Slovensku klesne daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %. Týka sa to všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do 100.000 eur. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o dani z príjmov z dielne SNS.Cieľom novely zákona je zavedenie zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré je v súlade s programovým vyhlásením vlády. Nižšia daň sa má podľa jedného z predkladateľov, poslanca SNS Radovana Baláža, týkať obratu do 100.000 eur preto, aby bol systém transparentný.Daň z príjmu právnických osôb sa zníži z 21 % na 15 % s účinnosťou od 1. januára 2020.zdôvodnili národniari.Parlament súčasne schválil pozmeňujúci návrh poslanca SNS Radovana Baláža. Reaguje na zmenu sadzby dane z príjmov právnickej osoby, ktorej výška za dané zdaňovacie obdobie závisí od výšky dosiahnutých príjmov. Preto počas zdaňovacieho obdobia, na ktoré sú platené preddavky, ešte nebude známa sadzba dane.skonštatoval Baláž. Zo zmeneného spôsobu výpočtu tak vyplýva, že pri platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020 sa použije sadzba dane vo výške 21 %.