Prezidentka odovzdala poverovacie listiny štyrom novým veľvyslancom SR

Poverovacie listiny si prevzali Albín Otruba, veľvyslanec SR v Albánskej republike so sídlom v Tirane, Hana Kováčová, veľvyslankyňa SR v Chorvátskej republike so sídlom v Záhrebe, Viera Grigová, veľvyslankyňa SR v Kanade so sídlom v Ottawe a Peter Burian, veľvyslanec SR a vedúci Stálej misie SR pri OSN a OBSE a iných medzinárodných organizáciách so sídlom vo Viedni.





1.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny štyrom novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky.Všetci majú podľa hlavy štátu bohaté skúsenosti z ich dlhodobého pôsobenia v diplomatickej službe a preto verí, že sú tou správnou voľbou na posty vedúcich misií v krajinách ich budúceho pôsobenia.