Prezidentka oslovila potravinové reťazce s pomocou pre ľudí v núdzi, reakcia je 170 ton potravín a drogérie

Reťazce ponúkli vklad v objeme 170 ton základných trvanlivých potravín a drogérie, po ktorých je najvyšší dopyt, pre ľudí v núdzi. Čaputová to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.Poukázala na to, že charitatívne organizácie z rôznych častí Slovenska, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, upozorňujú, že so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa zhoršuje aj sociálna situácia mnohých rodín.O pomoc žiadajú nielen organizácie, ale aj samotné rodiny, ktoré v dôsledku karantény či straty zamestnania nemajú finančné prostriedky ani na základné potraviny.Hlava štátu uviedla, že z ponúknutých potravín je možné pripraviť takmer 425-tisíc jedál.„Pomoc bude distribuovaná okamžite a pomôže ľuďom najviac ohrozeným nedostatkom potravín, prioritne matkám samoživiteľkám, týraným ženám s deťmi, rodinám v krízových centrách, chudobným rodinám s malými deťmi, ľuďom bez domova a dôchodcom v núdzi. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí pomáhajú a nie je im ľahostajné to, čo sa v ich okolí deje,“ doplnila prezidentka.