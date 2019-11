Prezidentka podpísala novelu daňového poriadku

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Foto: TASR

Zuzana Čaputová podpísala určovanie minimálnej mzdy podľa vzorca

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa má zamedziť daňovým únikom v energetike

Z. Čaputová odobrila novelu o DPH, ktorá má upraviť cezhraničné obchodovanie

Cirkvi budú financované inak, zmenu odobrila prezidentka

Prezidentka podpísala novelu, ktorou sa mení systém odmeňovania vojakov

Zoznam omamných a psychotropných látok sa upraví, zmenu schválila prezidentka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Tieto zmeny prinesie novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.V prípade daňových subjektov sa upraví ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa skráti lehota, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa zníži z piatich rokov na dva.priblížil rezort financií v predkladacej správe k novele zákona.Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz. "tvrdí ministerstvo.Zavedenie tohto inštitútu bude mať podľa MF SR najmä preventívny charakter. "vysvetlilo ministerstvo. Znamená to, že napríklad vodičom autobusu preukaz nebude môcť byť zadržaný. "" doplnil rezort.Právnou normou sa novelizuje aj zákon o daňových poradcoch a podľa MF SR sa znižujú administratívne konania. Po novom napríklad komora bude môcť zapísať poradcu do zoznamu bez jeho žiadosti, ak sú splnené podmienky zo zákona.doplnilo ministerstvo.Novelizácia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša podľa MF SR viaceré propodnikateľské opatrenia. Predĺži sa lehota na odosielanie údajov do systému eKasa v off-line režime zo súčasných 48 hodín na 96 hodín a skrátiť by sa mal aj čas vytlačenia bločku priamo na predajnom mieste. Ďalším opatrením je možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou poverenou osobou, čím podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu.Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov, teda zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú, minimálna mzda sa stanoví na základe nového vzorca. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanovuje zákon. Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa minimálna mzda určuje suma. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.Určenie takéhoto základu pre určenie minimálnej mzdy vychádza zo skutočnosti, že predmetná suma je v čase približného začatia rokovania zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov už známa, keďže ju ŠÚ SR zverejňuje v priebehu marca.Novela zákona nadobudne účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určí na rok 2021.Rezort financií chce viac bojovať proti daňovým únikom na spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Okrem toho sa má zvýšiť právna istota ekonomických subjektov, ako i správcu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Počíta s tým novela zákona o spotrebnej dani z týchto energetických komodít, ktorú v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.Do legislatívy sa zavádza osobitné ustanovenie týkajúce sa nabíjacích staníc elektromobilov, ktorého cieľom je podľa Ministerstva financií (MF) SR upraviť podmienky zdaňovania a jednoznačne určiť, kto je pri dodávkach elektriny určenej na nabíjanie týchto vozidiel platiteľom dane z elektriny.uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona. Zároveň sa novelou majú jednoznačne určiť základ dane a podmienky registrácie platiteľa dane z elektriny dodanej na nabíjanie elektrického vozidla.Ďalším cieľom novely je zaviesť ustanovenie na oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách. Má ísť o prípady, ak dôjde k jeho zničeniu.vysvetľuje MF SR v dôvodovej správe.Na základe predpokladaného nedostatku pokročilých biopalív na trhu SR sa novelou zákona umožní od 1. januára 2020 na uplatnenie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín primiešať do motorového benzínu len biopalivo prvej generácie v stanovenom objeme. "" uvádza sa v novele zákona s tým, že súčet jednotlivých objemov tejto zmesi je rovnaký ako požadovaný minimálny objem biopaliva prvej generácie, teda 7,4 % objemu.Cezhraničné obchodovanie s tovarom má uľahčiť novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú odobrila podpisom prezidentka SR Zuzana Čaputová. Preberajú sa ňou viaceré eurosmernice týkajúce sa zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, zjednodušiť sa majú aj určité pravidlá v systéme DPH.Novela zákona sa dotkne platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-offstock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ). "priblížil rezort financií.Doteraz totiž neexistovala jednotná právna úprava regulujúca uplatňovanie pravidiel v EÚ v tejto oblasti.zdôvodnil rezort financií.Eurosmernica o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty Únie prebrali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných alebo iných skladoch, od dane. Takéto oslobodenie od dane má zavedené viacero členských štátov EÚ. Slovenská republika s účinnosťou od 1. januára 2020 prebrala príslušné dobrovoľné ustanovenia. "" predpokladá MF SR.Následkom oslobodenia od dane možno taktiež predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy na Slovensku. To má prispieť k zlepšeniu energetickej bezpečnosti krajiny.dodalo MF SR.Cirkvi budú financované inak ako doteraz, revízia zastaraného zákona prichádza po 70 rokoch. Novelu zákona z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností v utorok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová." uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).Podľa rezortu vznikla potreba zmeny zákona preto, lebo vznikol v diametrálne odlišnej politickej a spoločenskej situácii." skonštatoval rezort kultúry.Schválenie zákona zabezpečí podľa MK SR "uzatvoril rezort.Profesionálni vojaci budú odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.Plat vojakov sa bude po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu bude tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat sa bude zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.vysvetlil rezort obrany.Výška hodnostného platu vojaka druhého stupňa je stanovená tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. Od neho sa bude odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. Hodnostný plat poručíka sa napríklad stanovil vo výške 1,5-násobku hodnostného platu vojaka druhého stupňa. Dôstojnícke platy sa budú odvíjať od platov poručíkov.Novela nadobudne účinnosť od 1. februára 2020.Zoznam omamných a psychotropných látok sa zmení. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Látka Cannabidiol, CBD napokon v zozname ostane. Zmenu odobrila svojím podpisom v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová.Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.Zmena zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných a psychotropných látok vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.Na zozname psychotropných látok napokon ostane aj látka Cannabidiol, CBD. Rezort zdravotníctva ju pôvodne navrhoval vypustiť. Argumentoval tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Poslanci však podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) a Cannabidiol tak v zozname ostane.