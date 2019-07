Prezidentka podpísala novelu o volebnej kampani

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 10. júla (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala koaličnú novelu zákona o volebnej kampani, kritizuje však legislatívny proces, ktorým bola prijatá. Novelou sa stanovujú finančné limity pre politické strany, rušia sa tretie strany v kampani, mení sa financovanie volebnej kampane a pokuty. Informovala o tom prezidentská kancelária.uviedla Čaputová. Poslanci Národnej rady (NR) SR novelu prerokovali v zrýchlenom režime a schválili ju za menej ako 24 hodín od jej predloženia do parlamentu.Politické strany budú môcť po novom počas jedného volebného obdobia do NR SR prijať v súhrne najviac 3.500.000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov, pričom sa do sumy zarátavajú aj členské príspevky.vysvetľoval návrh.Novela tiež ruší tretie strany vo volebnej kampani.vysvetlili predkladatelia.Zvýšia sa aj pokuty za neoprávnené vedenie volebnej kampane a za vedenie volebnej kampane v čase volebného moratória.uvádza sa v návrhu. Novela ďalej určuje tiež maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena. Novela hovorí o sume 10.000 eur.