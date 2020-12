Prezidentka podpísala novelu zákona o zmene absolútnej exekučnej imunity, je však podľa nej ústavne na hrane

Problém sa pravidelne vracia na stôl

Dlhy sa musia platiť

1.12.2020 - Majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vylúči z exekúcií. Pôjde o prípady, ak by exekúcia tohto majetku a finančných prostriedkov poskytovateľov ohrozila práva a povinnosti pacientov.Týkať sa to bude aj prípadov, ak by exekúciou bolo ohrozené vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie, alebo by bola ohrozená činnosť prvku kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.Prezidentka SR Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje zúženú úpravu exekučnej imunity zdravotníckych zariadení.Ako uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec, zadlžovanie nemocníc a zdravotníckych zariadení považuje prezidentka za štrukturálny problém, ktorý sa nepodarilo vyriešiť viacerým politickým garnitúram. Tento problém sa pravidelne vracia na stôl aj v podobe zákonnej úpravy, ktorou štát nemocnice vyníma spod exekúcií za záväzky, ktoré vytvárajú.Novela je napriek obmedzenému rozsahu exekučnej imunity podľa prezidentky ústavne na hrane, avšak k jej podpísaniu ju viedol prevažujúci verejný záujem a záujem na ochrane zdravia a životov obyvateľstva.„Neschválením novely by totiž v krátkom čase hrozilo sparalyzovanie činnosti mnohých štátnych a samosprávnych zdravotníckych zariadení, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky,“ konštatoval Strižinec.Prezidentka však zároveň s podpisom novely zákona vyzvala vládu a poslancov parlamentu k čo najskoršiemu systémovému a ústavne nespochybniteľnému vyriešeniu zadlženia štátnych nemocníc. „Pretože v demokratickom a právnom štáte sa dlhy musia platiť, a nie sa tejto povinnosti zbavovať zákonnými výnimkami ochraňujúcimi pôvodcov dlhu,“ uzavrel hovorca prezidentky.