Prezidentka považuje za potrebné o násilí na ženách diskutovať

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) prijala zástupkyne a zástupcov mimovládnych organizácií pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách 25. novembra 2019. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovensko by v oblasti predchádzania násilia na ženách malo pokračovať v systémových riešeniach. Dôležitá je tiež práca s verejnou mienkou. Po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú tejto oblasti, v Prezidentskom paláci to v pondelok pre médiá povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.," uviedla s tým, že potrebná je aj práca s verejnou mienkou. Upozornila, že tretina Slovákov považuje násilie na ženách za prípustné. Diskutované témy považuje za mimoriadne dôležité aj v kontexte vraždy, ktorá sa stala minulý týždeň v Bratislave.Pozvanie do paláca dostali zástupcovia mimovládok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násilia páchanému na ženách. "" skonštatovala hlava štátu. Témami stretnutia boli podľa nej rôzne aspekty násilia a diskriminácie na ženách, či už to je sexuálne alebo fyzické násilie, s ktorým má skúsenosť každá tretia žena, alebo nezákonné sterilizácie, pracovné podmienky a podobne.Stretnutia sa zúčastnili Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby, Janka Debrecéniová z Občan, demokracia a zodpovednosť, Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva, Dušana Karlovská z Fenestry, Zuzana Piešťanská zo Slovensko-českého ženského fondu, Ivan Rác, zástupca romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ingrid Kosová z Quo Vadis.