Prezidentka sa stretla s kandidátmi na ministrov, rokovať má ešte s Hegerom

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla s prípadnými budúcimi ministrami, ale nezverejnila zatiaľ svoje rozhodnutie o ich vymenovaní . „Dnes som rokovala s tromi kandidátmi na ministerské posty. Premiér bude prvý, ktorý sa dozvie, ako som zhodnotila daných kandidátov a aké budú moje ďalšie kroky. Médiá budeme vzápätí informovať ešte dnes podvečer, alebo zajtra ráno," povedala Čaputová.Ešte dnes má prezidentka rokovať aj s premiérom Hegerom , ktorý má zastávať funkciu ministra školstva. Na poste ministra školstva by však radšej videla iného kandidáta ako premiéra Hegera.„Verím, že už sa vhodného kandidáta podarilo nájsť, pretože rezort potrebuje nie provizórne riešenie, ale svojho šéfa, ministra. Takže mojou preferenciou bude rovno vymenovať ministra. Z mojej strany som pripravená konať veľmi rýchlo. Je treba, aby tak dôležité rezorty mali, čo najskôr svojich šéfov," dodala Čaputová.Prezidentka má aj obavy, ako bude fungovať parlament. „Obavy, prirodzene, mám, lebo pozícia vlády je veľmi komplikovaná a zatiaľ som nepočula nejaké reálne stratégie, ktoré by zabezpečovali riadne fungovanie tejto vlády. Som zvedavá, akým spôsobom sa k tomu vláda postaví. Všetci s napätím očakávame otvorenie schôdze, ale aj do akej miery sa podarí dojednať nejaké dohody pri schvaľovaní. Vláda na reálne vládnutie potrebuje konsenzus v parlamente," uzavrela.