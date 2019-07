PREZIDENTKA: STAV DISCIPLINÁRNEHO SÚDNICTVA JE NEDOSTATOČNÝ

Na snímke zľava predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová počas prijatia prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 22. júla 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák Na snímke zľava predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová počas prijatia prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 22. júla 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 22. júla - Kondícia disciplinárneho súdnictva na Slovensku je nedostatočná napriek tomu, že ide o jednu zo základných podmienok nezávislého súdnictva. Prezidentka Zuzana Čaputová to vyhlásila po stretnutí s predsedníčkou Najvyššieho súdu (NS) SR Danielou Švecovou. Tá uviedla, že nevie, prečo sú disciplinárne senáty nefunkčné, nejde totiž o právomoc NS SR.





Disciplinárne súdnictvo je podľa prezidentky dôležité, pretože má poskytovať priestor na vyvodzovanie zodpovednosti v prípade zlyhania sudcov. „Súdnictvo bude fungovať vtedy dobre, ak bude vysoká miera nezávislosti fungovať kvalitným zodpovednostným systémom a to má predovšetkým zabezpečiť disciplinárne súdnictvo,“ uviedla. Veľkú rezervu vidí v disciplinárnych súdoch aj predsedníčka NS SR Švecová. Zároveň však pripomenula, že ich kontrola nie je v kompetencii Najvyššieho súdu.Posilniť dôveru v súdy sa podľa Švecovej podarilo za jej funkčné obdobie skrátením doby konania. Ako uviedla, v roku 2014 bola priemerná dĺžka konania na NS 245 dní, v roku 2018 to bolo 74 dní. „Zistili sme, že priemernú dĺžku konania môžeme skrátiť jedine tým, že navýšime stav asistentov,“ doplnila. Počet asistentov za jej funkčné obdobie strojnásobili z 30 na 90. Na jedného sudcu teda pripadá jeden asistent. Zlepšilo sa aj materiálno-technické vybavenie.Na stretnutí otvorili aj tému nástupcu Daniely Švecovej, ktorej v októbri končí funkčné obdobie. „Bola by som rada, keby to bol človek, ktorý by pokračoval v tendenciách, ktoré začali počas môjho funkčného obdobia,“ uviedla. Čaputová si na tomto poste vie predstaviť odborníka s vysokým morálnym kreditom, ktorý nevzbudzuje žiadne pochybnosti, je rešpektovanou autoritou a prispeje k dôveryhodnosti súdnictva. Konkrétne mená uviesť nechceli.